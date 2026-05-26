Η γυναίκα είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της και εκτελέστηκε διά απαγχονισμού στην πόλη Αρνταμπίλ.

Μία 28χρονη γυναίκα εκτελέστηκε στο Ιράν, αφού είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του συζύγου της, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα δύο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το εξωτερικό.

Η Άσμα Ζαρέι οδηγήθηκε στην αγχόνη στις 20 Μαΐου στην πόλη Αρνταμπίλ, στα βορειοδυτικά της χώρας, όπως ανέφεραν οι οργανώσεις Hengaw και Iran Human Rights (IHR), που δραστηριοποιούνται στην καταγραφή παραβιάσεων δικαιωμάτων στο Ιράν. Μέχρι στιγμής, τα ιρανικά ΜΜΕ δεν έχουν αναφερθεί στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την IHR, η γυναίκα είχε συλληφθεί πριν από περίπου τρία χρόνια, κατηγορούμενη ότι προκάλεσε τον θάνατο του συζύγου της χορηγώντας του υπνωτικά χάπια. Την περίοδο της σύλληψής της ήταν έγκυος και κατά τη διάρκεια της κράτησής της έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα στη φυλακή.

Λίγο πριν από την εκτέλεσή της, φέρεται να ζήτησε από τη μητέρα της να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού της.

{https://x.com/IHRights/status/2059031792242340033}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δύο οργανώσεις επισημαίνουν ότι πρόκειται για την έκτη γυναίκα που εκτελείται στο Ιράν από την αρχή του 2026. Παράλληλα, στοιχεία που δημοσιοποίησε η IHR αναφέρουν ότι δεκάδες γυναίκες έχουν οδηγηθεί στην εκτέλεση τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις οποίες είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία συζύγων ή συντρόφων τους.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι γυναίκες αυτές ήταν θύματα ενδοοικογενειακής βίας και δεν κατάφεραν να αποφύγουν τη θανατική ποινή, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να καταβάλουν το λεγόμενο «τίμημα αίματος», διαδικασία που προβλέπεται από τη σαρία και αφορά οικονομική αποζημίωση προς την οικογένεια του θύματος.