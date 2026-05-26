Προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας, ο δράστης τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη στις Σέρρες και της ζήτησε να παραδώσει τα κοσμήματά της.

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 79χρονης που έγινε στις 20 Μαΐου, σε περιοχή των Σερρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δήθεν βοηθό του, τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Έτσι, κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ