Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σχολίασε την εμφάνιση της Ιωάννα Τούνη στο φεστιβάλ Καννών.

Δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star», παραχώρησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, στον αέρα της εκπομπής.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» ρωτήθηκε για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο 79ο Φεστιβάλ Καννών, σχολιάζοντας παράλληλα τα όσα ακούστηκαν σχετικά με το γεγονός ότι η influencer δεν προσκλήθηκε, αλλά αγόρασε το εισιτήριό της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ίδια θα προτιμούσε να έχει προσκληθεί: «Από τη στιγμή που μπορεί να το κάνει και έχει την οικονομική άνεση να πληρώσει για να πάει κάπου ας το κάνει. Εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ να με έχουν προσκαλέσει κάπου, και να αισθάνομαι ότι ανήκω σε αυτόν τον χώρο».

