Ο ηλικιωμένος στο Κορωπί κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Χειροπέδες σε έναν 75χρονο πέρασε η αστυνομία στο Κορωπί το πρωί της Τρίτης (26/05) για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μίας 14χρονης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:30 στον προαύλιο χώρου του Δημαρχείου Κορωπίου, όπου ο ηλικιωμένος προσέγγισε την 14χρονη, την θώπευσε στον μηρό και της έκανε ανήθικες προτάσεις. Το κορίτσι απομακρύνθηκε από το σημείο και έβαλε τις φωνές.

Η 14χρονη απευθύνθηκε στους γονείς της και κατήγγειλε την πράξη του 75χρονου στις Αρχές. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και το πρωί της Τρίτης (26/05) εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορωπίου έξω από το σπίτι του και συνελήφθη.