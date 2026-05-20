Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η δράση της εγκληματικής ομάδας είχε ξεκινήσει στις Σέρρες από τον Ιανουάριο του 2026

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούταν στην διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στις Σέρρες, μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της Τετάρτης (20/05) συνελήφθη ένας αλλοδαπός ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, ενώ την Τρίτη 19/05 τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών πέρασαν χειροπέδες σε 6 ημεδαπούς (3 άνδρες, 2 ανήλικες και 1 ανήλικο).

Η δράση της εγκληματικής ομάδας είχε ξεκινήσει στις Σέρρες από τον Ιανουάριο του 2026. Στις έρευνες συνέδραμε και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών «Ρόξυ».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 88,72 γραμμαρίων,

28 ναρκωτικά δισκία,

το χρηματικό ποσό των 1.520 ευρώ,

4 ζυγαριές ακριβείας και

13 κινητά τηλέφωνα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.