Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής στη γέφυρα στην περιμετρική της Πάτρας, όταν η 50χρονη σταμάτησε με το αυτοκίνητό της καθώς επέστρεφε από το νεκροταφείο.

Με κατάγματα και μώλωπες στον θώρακα τα χέρια και τα πόδια, η βαλκανιονίκης του στίβου Ανδριάνα Φωτακοπούλου και μητέρα τριών παιδιών, περιέγραψε στην κάμερα τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, όταν της επιτέθηκαν τρεις ανήλικοι Ρομά στην Πάτρα για να τη ληστέψουν.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής στη γέφυρα στην περιμετρική της Πάτρας, όταν η 50χρονη σταμάτησε με το αυτοκίνητό της καθώς επέστρεφε από το νεκροταφείο. Ήταν έξω από το αυτοκίνητο και γύρω στα 5 μέτρα μακριά όταν είδε τους τρεις ανήλικους, να σπάνε το τζάμι και να της αρπάζουν την τσάντα από το αυτοκίνητο.

Διέσχισε την εθνική κάθετα όπως είπε και άρχισε να τους καταδιώκει πεζή. «Ήταν τρία, εκείνο που πήρε την τσάντα και πέταξε την πέτρα ήταν 15- 16 ετών, τα άλλα δύο μπορεί και 10 -12, ήταν και μικροκαμωμένα» είπε.

Οι δράστες άρχισαν να τρέχουν προς τον καταυλισμό και η 50χρονη τους ακολούθησε. «Ενστικτωδώς πηδάω ένα κιγκλίδωμα και αρχίζω να τα κυνηγώ πίσω από το παιδί που είχε την τσάντα. Διέσχισα κάθετα την εθνική προς τον καταυλισμό, τα δύο μικρά μου πετούσαν πέτρες για να με καθυστερήσουν. Αυτά πετούν τότε την τσάντα μου στα όρια του καταυλισμού σε κάτι χώματα. Μπήκα φανταστείτε 4-5 μέτρα μέσα στον καταυλισμό και είδα ένα σύνολο ανθρώπων. Είπα ώπα! Περίπου 6-7 μέτρα, και ξαφνικά χάνομαι από το πλάνο γιατί έχω σωριαστεί μέσα στο χαντάκι» είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimu3ynkimc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν ήρθα σε επαφή, τα δύο μικρότερα όταν το άλλο πήρε την τσάντα πετούσαν πέτρες από μακριά θεωρώ για να με καθυστερήσουν» τόνισε.

Είναι η 4η φορά που την κλέβουν, όπως είπε η ίδια, τις άλλες τρεις φορές έγινε με την μέθοδο της απασχόλησης μέσα στο κατάστημά της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimsjb06fhi9?integrationId=40599y14juihe6ly}