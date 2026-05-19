Η αστάθεια επιμένει όμως σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ ο καιρός θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ακραίος όπως τον Μάη του 2020 που είχαμε πλημμύρες και καταιγίδες.

Η αστάθεια μονοπωλεί το καιρικό σκηνικό με τους μετεωρολόγους να τονίζουν στην πρόγνωσή τους ότι οι τελευταίες μέρες του ανοιξιάτικου Μάη θα κυλήσουν εν μέσω έντονης καιρικής διαταραχής με μπόρες και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στη μέρα. Χαρακτηριστική η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ όπου σε τοποθέτησή του αναφορικά με το πώς εξελίσσεται καιρικά ο φετινός Μάης αντιπαραβάλλει το ιδιαίτερα έντονο σκηνικό που είχε καταγραφεί τον Μαΐο του 2020.

Όπως επισημαίνει, ο Μάΐος του 2020 χαρακτηρίστηκε από ένα ισχυρό θερμό επεισόδιο καύσωνα στα μέσα του μήνα, με υψηλές θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές προσέγγισαν ή και ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε απότομη μεταβολή του καιρού με καταιγίδες και φαινόμενα αστάθειας.

Μάλιστα στην ανάρτησή του τονίζει ότι «σαν σήμερα (17/5) είχαμε το μέγιστο της πολύ θερμής εισβολής που ανέβασε τον υδράργυρο στους 40 και 41 βαθμούς στην Αθήνα και όχι μόνο Συγκεκριμένα η θερμοκρασία στη στάθμη των 850hPa ανέβηκε στους 26 βαθμούς κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ο καύσωνας άρχισε στις 15 και έφυγε στις 18 του μήνα. Ακόμη 41 βαθμούς καταγράφηκε στην Άνω Τιθορέα, καθώς και σε περιοχές των νομών Ηρακλείου και Μεσσηνίας. Επιπλέον 40 βαθμοί σημειώθηκαν σε Άργος,Καλαμάτα και Σπάρτη,ενώ 39 σε Θήβα και Ολυμπιακό Στάδιο. Με 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές όπως Ελευσίνα,Σέρρες ,Τρίκαλα και πολύ περισσότερες με 37άρια. Στις 21 του μήνα υπήρξε μεταβολή με βροχές και καταιγίδες προξενώντας μικροπλημμύρες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική ενώ στα Φάρσαλα είχε χαλαζόπτωση.» Επικαλούμενος αυτά τα δεδομένα ο κ. Καντερές τονίζει εμφατικά ότι «φέτος να είμαστε ευχαριστημένοι.» Ουσιαστικά σύμφωνα με την εκτίμησή του, η φετινή χρονιά παρουσιάζει πιο ήπια καιρική συμπεριφορά με πιο περιορισμένη ένταση στα φαινόμενα αστάθειας.

Η ανάρτηση Καντερέ

Καύσωνας. Πρίν 6 χρόνια τέτοιες ημέρες και με κορωνοϊό. Σαν σήμερα (17/5) είχαμε το μέγιστο της πολύ θερμής εισβολής που ανέβασε τον υδράργυρο στους 40 και 41 βαθμούς στην Αθήνα και όχι μόνο

Συγκεκριμένα η θερμοκρασία στη στάθμη των 850hPa ανέβηκε στους 26 βαθμούς κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ο καύσωνας άρχισε στις 15 και έφυγε στις 18 του μήνα. Ακόμη 41 βαθμούς καταγράφηκε στην Άνω Τιθορέα, καθώς και σε περιοχές των νομών Ηρακλείου και Μεσσηνίας. Επιπλέον 40 βαθμοί σημειώθηκαν σε Άργος,Καλαμάτα και Σπάρτη,ενώ 39 σε Θήβα και Ολυμπιακό Στάδιο.

Με 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές όπως Ελευσίνα,Σέρρες ,Τρίκαλα και πολύ περισσότερες με 37άρια.

Στις 21 του μήνα υπήρξε μεταβολή με βροχές και καταιγίδες προξενώντας μικροπλημμύρες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική ,ενώ στα Φάρσαλα είχε χαλαζόπτωση.

Ο Ιούνιος εκείνη τη χρονιά δεν είχε καύσωνα,,αλλά μεταβολές με βροχές,καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις όπως σε Θεσσαλονίκη.Ξάνθη,Παλαμά Καρδίτσας και Φάρσαλα.

Φέτος να είμαστε ευχαριστημένοι.

{https://www.facebook.com/KanteresNikos/posts/pfbid023zkuxGwTGNJpzrZLCqEBjDEqL8PtnhrHWV1KwNVz3G21HqdcCiexRbXPzR5KTG9Ml}