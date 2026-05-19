Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το δυστύχημα στην Εύβοια έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 19/05, στην Εύβοια, όταν ένας 53χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, το περιστατικό έκανε γνωστό το Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Εύβοιας, όταν κατά τη διάρκεια εργασίας μία παλέτα φέρεται να καταπλάκωσε τον εργαζόμενο κάτω από αδιευρκίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα είναι σε εξέλιξη.