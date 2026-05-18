Ανακοίνωση για το εργατικό δυστύχημα στα Κάτω Πατήσια, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 52χρονος, εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
Η εταιρεία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για το συμβάν, διαμηνύοντας ότι η διερεύνηση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη.
Το περιστατικό συνέβει το μεσημέρι της Δευτέρας (18/05) στην οδό Ηλία Ζερβού στα Κάτω Πατήσια, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό.
Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.
Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ
«Τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας εκφράζει ο ΔΕΔΔΗΕ.
Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Η διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος».