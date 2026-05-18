Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Αθλητικής Δημοσιογραφίας “Inside the Game”, που διοργανώθηκε από την Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ στο κεντρικό campus στην καρδιά της Αθήνας. Το “Inside the Game” αποτέλεσε ένα πολυδιάστατο συνέδριο Αθλητικής Δημοσιογραφίας και Sports Media, φέρνοντας στο προσκήνιο τις σύγχρονες τάσεις και τα νέα skills που αναζητά η αγορά εργασίας, και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεματικών για τη σύγχρονη αθλητική κάλυψη, όπως η digital αθλητική δημοσιογραφία, το podcasting, τα sports analytics, καθώς και το παραγωγικό και editorial κομμάτι της ζωντανής αθλητικής μετάδοσης. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και συζητήσεις για formats, storytelling και παραγωγή από experts του χώρου, οι συμμετέχοντες απέκτησαν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς εξελίσσονται σήμερα τα αθλητικά media σε όλες τις πλατφόρμες.

Στο “Inside the Game” συμμετείχαν δημοσιογράφοι και στελέχη των καναλιών Novasports, ανάμεσά τους οι Δώρα Παντέλη, Νικήτας Αυγουλής, Χρήστος Καούρης, Ισίδωρος Πρίντεζης, Θάνος Σολούκος, Άγγελος Στυλιάδης και Ηλίας Βλάχος, καθώς και ο Διευθυντής των καναλιών Novasports, Γιώργος Λιώρης. Ξεχωριστό ενδιαφέρον για το κοινό παρουσίασε η συμμετοχή της ομάδας τηλεοπτικής παραγωγής του επερχόμενου EuroLeague Final 4 της Αθήνας, η οποία μετέφερε στους σπουδαστές μία αυθεντική “behind the scenes” εικόνα της μεγάλης, διεθνούς διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σύνθετη διαδικασία παραγωγής ενός κορυφαίου αθλητικού γεγονότος.

Παράλληλα, η Δώρα Παντέλη παρευρέθηκε στο συνέδριο και - υπό τον ρόλο της ως «οικοδέσποινα» του Final 4 για λογαριασμό της EuroLeague - προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην εμπειρία των συμμετεχόντων, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση του συνεδρίου με τη διεθνή αθλητική επικαιρότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα εξειδίκευσης Sports Analytics που έχουν δημιουργήσει από κοινού η Nova και η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ, ενισχύοντας ουσιαστικά τον διάλογο γύρω από τις δεξιότητες του σύγχρονου αθλητικού δημοσιογράφου. Η ενότητα ανέδειξε πώς τα δεδομένα και τα analytics προσθέτουν ουσία στο ρεπορτάζ και στο σχόλιο, αλλά και πώς η εκπαίδευση και η hands-on επαγγελματική κατάρτιση μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα προς τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στα sports media.