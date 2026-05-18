Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!
Δευτέρα 18 Μαΐου – Επεισόδιο 19
Ο Σπύρος ανακοινώνει στον Ζαχαρία ότι ζήτησε από μόνος του να μεταφερθεί σε άλλο υποκατάστημα και η σχέση τους... περνάει κρίση.
Την ίδια στιγμή, αναστάτωση επικρατεί στο μανάβικο όταν ο Αντώνης δέχεται μια ξαφνική επίσκεψη από τη μία και μοναδική πρώην κοπέλα του.
{https://www.youtube.com/watch?v=_1R3zQA5AXk}
Στο χασάπικο, ο Μάριο κάνει ακόμα μια έκπληξη στη Χαριστέλλα και -για κακή της τύχη!- θέλει να δουν τη σχέση τους πιο σοβαρά. Παράλληλα, στα ταμεία η Έφη και η Σταυρούλα έχουν καινούρια αποστολή.
{https://www.youtube.com/watch?v=o8sTTolcrbo}
Να αναγνωρίσουν τον σύμβουλο που στέλνουν κρυφά από τα κεντρικά για να αξιολογήσει το μαγαζί.
Guest: Κώστας Καζάκας, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Μαριαλένα Ηλία