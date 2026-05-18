Μετά τη διαγραφή Πολάκη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαριθμεί 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29.

Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως είναι πλέον ο Παύλος Πολάκης καθώς ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή του.

«Ήταν τελείως τυχαία η ανακοίνωση της διαγραφής του την ώρα που ήμουν εγώ εδώ. Δεν ήταν κάτι που είχα επιδιώξει!», σχολίασε μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης που ήταν στα υπουργικά έδρανα για να απαντήσει σε επίκαιρες ερωτήσεις.

Θυμίζουμε πως αφορμή της διαγραφής του στάθηκε η ανάρτηση μέσω της οποίας ζητούσε μετ' επιτάσεως στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει άμεσα την Πολιτική Γραμματεία, καταλογίζοντάς του «αφωνία», «έλλειψη πρωτοβουλίας» και «αναποφασιστικότητα».

Πλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαριθμεί 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29.