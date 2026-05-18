«Αν ο Τσίπρας δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να το ξέρω εγκαίρως», είπε ο Νίκος Παππάς.

Ο Νίκος Παππάς ζητά την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία του Παύλου Πολάκη, τονίζοντας πως «είναι άλλο πράγμα η ΚΟ κι άλλο πράγμα το Καταστατικό του κόμματος».

«Μας έχει στοιχήσει που δεν έχουν συνεδριάσει τα όργανα. Αν είχε γίνει, θα είχε αποφευχθεί αυτή η κρίση. Υπολειπόμαστε των στόχων πάντως. Πρέπει να δούμε αν έχει υπάρξει επικοινωνία με δυνητικά συνεργαζόμενους. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Κοτζιά, με την Κατσέλη, με τον Κόκκαλη», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και πρόσθεσε: «Η σύγκληση Οργάνων δεν θα έπρεπε να είναι καν αντικείμενο συζήτησης. Δεν συνεδριάζουν τακτικά τα Όργανα. Πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Εκεί θα ακούσουμε την εισήγηση του προέδρου. Πρέπει να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πρέπει να είναι παρών και ο Παύλος Πολάκης, απάντησε: «Γιατί να λείπει ο κ. Πολάκης; Είναι άλλο πράγμα η ΚΟ κι άλλο το Καταστατικό του κόμματος. Δεν υπάρχει συζήτηση περί αυτού. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με γενναιότητα. Το θέμα Πολάκη πρέπει να συζητηθεί στα Όργανα και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως και άλλα θέματα. Έγιναν δηλώσεις στελεχών που δεν ήταν συμβατές με το κόμμα».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Παππάς πρόσθεσε: «Υπάρχει ένα δίλημμα. Ή συντεταγμένα ή διάλυση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα και έχει έναν στόχο. Για να υπάρχει γάμος, πρέπει να θέλουν και οι δύο. Αν ο Τσίπρας δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να το ξέρω εγκαίρως. Έχει πει ότι διαφωνεί με τη ανιστόρητη γραμμή Βασιλειάδη για αυτοδιάλυση. Οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις, όμως, να συνεχίσουν κατά μόνας ή συντεταγμένα;»

Σε ερώτηση για το αν πρέπει να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης, τόνισε:

«Δεν είναι ζήτημα του Παύλου, είναι της ανάγκης να προχωράμε όλοι μαζί».

Καταλήγοντας τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κομμάτι μιας ευρείας συμμαχίας. Εύχομαι να είναι ευρύτατη. Το σενάριο της αυτοδιάλυσης όσοι το ονειρεύονται να το ξεχάσουν».

