Μειωμένη κερδοφορία αλλά ισχυρή αύξηση της επιβατικής κίνησης κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 26,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 8,1%, φτάνοντας τα 6,28 εκατ. επιβάτες.

Σύμφωνα με τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα υποχώρησαν κατά 5,7%, στα 117,9 εκατ. ευρώ από 125 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην προσωρινή έκπτωση 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από τον Οκτώβριο του 2025 έως τα τέλη Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της πολιτικής ευθυγράμμισης της κερδοφορίας με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 55,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 14,9% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά EBITDA ανήλθαν στα 59,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,1%. Τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 24,7 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η υποχώρηση της κερδοφορίας ήταν αναμενόμενη, λόγω της πολιτικής τιμολόγησης των αεροπορικών χρεώσεων και της εξάντλησης του μεταφερόμενου ποσού στις αεροπορικές δραστηριότητες.

Παρά τη μείωση των αεροπορικών εσόδων κατά 9,6%, στα 82,9 εκατ. ευρώ, οι μη αεροπορικές δραστηριότητες κινήθηκαν ανοδικά, με έσοδα 35 εκατ. ευρώ και αύξηση 4,8%, υποστηριζόμενα κυρίως από τις εμπορικές δραστηριότητες. Ωστόσο, η εταιρεία σημειώνει ότι η καταναλωτική δαπάνη επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ πιέσεις ασκήθηκαν και από τη μείωση των εσόδων στάθμευσης λόγω των έργων επέκτασης.

Η ισχυρή τάση στην επιβατική κίνηση συνεχίστηκε και στις αρχές του έτους, με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να καταγράφουν αυξήσεις 8,6% και 13,2% αντίστοιχα. Ωστόσο, από τον Μάρτιο παρατηρήθηκε επιβράδυνση της ανάπτυξης, εν μέσω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την κίνηση να αυξάνεται κατά 3,8%. Η ίδια τάση συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, όταν η άνοδος περιορίστηκε στο 1%.

Παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις, ο ΔΑΑ διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις του για το σύνολο του 2026, προβλέποντας αύξηση της επιβατικής κίνησης σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Η διοίκηση επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ουσιώδης επίπτωση ούτε στη συνολική κίνηση ούτε στη χρηματοοικονομική επίδοση της εταιρείας, αν και προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση ή παράταση της κρίσης θα μπορούσε να επιβαρύνει το κόστος καυσίμων και τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια.

Παράλληλα, προχωρά το επενδυτικό πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τον νέο πολυώροφο χώρο στάθμευσης 3.365 θέσεων και τον νέο βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών με 32 θέσεις τύπου Code C, έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027. Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο διεθνής διαγωνισμός για την επέκταση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, με την ανάδειξη αναδόχου να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης, ο ΔΑΑ ολοκλήρωσε στις 15 Μαΐου το δεύτερο έτος του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (Scrip Dividend), αντλώντας 83,25 εκατ. ευρώ με ποσοστό συμμετοχής 87,64%, κεφάλαια που θα κατευθυνθούν στις αεροπορικές επενδύσεις και στην ενίσχυση του επεκτατικού σχεδιασμού του αεροδρομίου.