Στα 19,75 ευρώ ορίστηκε η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ. Η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 369.270.000 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία. Το ανώτατο ποσό της αύξησης του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 915,79 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Η ελληνική δημόσια προσφορά απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ η ιδιωτική τοποθέτηση αφορά θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δημόσια προσφορά και η ιδιωτική τοποθέτηση θα έχουν διάρκεια τριών εργάσιμων ημερών. Η τελική τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά και θα ανακοινωθεί με ξεχωριστή ανακοίνωση.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ημερομηνία καταγραφής ορίστηκε η 18η Μαΐου 2026, με βάση το μετοχολόγιο που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens.

Ο μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να διατηρήσουν, έως το ίδιο επίπεδο, το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Ωστόσο, η κατανομή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής.

Για τη δημόσια προσφορά προβλέπεται αρχική κατανομή του 15% των νέων μετοχών της συνδυασμένης προσφοράς, εξαιρουμένων των μετοχών που θα αποκτηθούν από τους cornerstone επενδυτές. Το υπόλοιπο 85%, μαζί με τις μετοχές cornerstone, θα κατευθυνθεί στην ιδιωτική τοποθέτηση. Η τελική κατανομή μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη ζήτηση σε κάθε σκέλος, με την προϋπόθεση ότι, εφόσον υπάρχει επαρκής ζήτηση, τουλάχιστον 15% θα κατανεμηθεί στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Τα καθαρά έσοδα από τη συνδυασμένη προσφορά θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία αναφέρει ότι η αύξηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για την υλοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς και την πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων, η ΔΕΗ θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 26 Μαΐου 2026.

Η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως το προβλεπόμενο ποσό, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ύψος της τελικής κάλυψης.

Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι η τελική τιμή διάθεσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 19,75 ευρώ ανά νέα μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 15 Μαΐου 2026. Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί, κατά τη διάρκεια της προσφοράς, να ορίσει ενδεικτικό εύρος τιμής, ίσο ή χαμηλότερο από την ανώτατη τιμή.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στη συμμετοχή στην ΑΜΚ της Aeolus Holdings S.à r.l., οντότητας συμφερόντων κεφαλαίων που συμβουλεύει η CVC Advisers Greece, καθώς και του Ελληνικού Δημόσιου. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να κατέχει συνολικά, άμεσα ή και έμμεσα, ποσοστό 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.