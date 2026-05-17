Η μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026 ήταν το Σάββατο 16 Μαΐου, η Ελλάδα ανέβηκε στην σκηνή του μεγάλου τελικού με τον Akyla και το «Ferto», έκτο στη σειρά εμφάνισης των χωρών.

Οι χώρες που διαγωνίστηκαν στον τελικό, με σειρά εμφάνισης, ήταν: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

Στο τέλος της βραδιάς, ο Akylas συγκέντρωσε 220 βαθμούς και τερμάτισε 4ος στη λίστα με τις καλύτερες εμφανίσεις της Ελλάδας με πάνω από 200 βαθμούς.

Οι φορές που η Ελλάδα πήρε πάνω από 200 βαθμούς:

2004 Sakis Rouvas, Shake It, 3η θέση, 252 βαθμοί

2025 Klavdia, Asteromata, 6η θέση 231 βαθμοί

2005 Έλενα Παπαρίζου, My Number One, 1η θέση, 230 βαθμοί

2026 Akylas, Ferto, 10η θέση, 220 βαθμοί

2008 Καλομοίρα, Secret Combination, 3η θέση, 218 βαθμοί

2022 Amanda Georgiadi Tenfjord, Die Together, 8η θέση 215 βαθμοί

Η βραδιά στην ΕΡΤ1 ξεκίνησε νωρίτερα, στις 20:00, με την α’ τηλεοπτική μετάδοση του «Ferto Promo Tour – The Movie». Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιουδάκη, ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του Ελληνικού Τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης, με την κάμερα να καταγράφει fan events, backstage στιγμές, συναυλίες, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς.

Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night» ξεκίνησαν το τηλεοπτικό «ζέσταμα» της μεγάλης βραδιάς, με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, ενώ η εκπομπή επέστρεψε στη 01:30 με τον Μιχάλη Μαρίνο να υποδέχεται στο στούντιο την Klavdia και τη Μαρία Ηλιάκη για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.