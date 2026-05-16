Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πλήθος συνέδρων περίμεναν τον Νίκο Δένδια στην είσοδο και μπήκαν στην αίθουσα φωνάζοντας συνθήματα.

Με πολύ κόσμο και συνθήματα μπήκε στην αίθουσα που διοργανώνεται το 16ο Συνέδριο της ΝΔ ο Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η είσοδος του Νίκου Δένδια έγινε την ώρα που μιλούσε ο Γ. Βρούτσης με τον κόσμο να φωνάζει ΟΝΝΕΔ ΟΝΝΕΔ πρωτοπορία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία.

Ανάλογα συνθήματα φώναζαν κάποιοι σύνεδροι όταν ανακοινώθηκε ότι στο βήμα ανεβαίνει ο Νίκος Δένδιας.

Σημειώνεται πάντως ότι ο Νίκος Δένδιας ξεκινώντας την ομιλία του απάντησε σχετικά για την ώρα που μιλάει: «Τέτοια ώρα, ώρα… φαγητού δεν περίμενα να δω τόσο κόσμο εδώ».

Π.Θ.