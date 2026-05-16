Με πολύ κόσμο και συνθήματα μπήκε στην αίθουσα που διοργανώνεται το 16ο Συνέδριο της ΝΔ ο Νίκος Δένδιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η είσοδος του Νίκου Δένδια έγινε την ώρα που μιλούσε ο Γ. Βρούτσης με τον κόσμο να φωνάζει ΟΝΝΕΔ ΟΝΝΕΔ πρωτοπορία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
Ανάλογα συνθήματα φώναζαν κάποιοι σύνεδροι όταν ανακοινώθηκε ότι στο βήμα ανεβαίνει ο Νίκος Δένδιας.
Σημειώνεται πάντως ότι ο Νίκος Δένδιας ξεκινώντας την ομιλία του απάντησε σχετικά για την ώρα που μιλάει: «Τέτοια ώρα, ώρα… φαγητού δεν περίμενα να δω τόσο κόσμο εδώ».
Π.Θ.