Στη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision και στον Ακύλα στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος προς τον Μάνφρεντ Βέμπερ και κάνοντας χιούμορ, είπε: «Να σε ευχαριστήσω που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο ΕΛΚ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την προσπάθεια του Ακύλα στη Eurovision».

Ο πρωθυπουργός φρόντισε, πάντως, να κρατήσει ισορροπίες σε ό,τι αφορά στην κυπριακή συμμετοχή, καθώς στην πρώτη σειρά του κοινού βρισκόταν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο (σ.σ. Χριστοδουλίδη), είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία εκδηλώνεται πάντα στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα», τόνισε ο πρωθυπουργός, με τον πρόεδρο της Κύπρου να γνέφει καταφατικά.

