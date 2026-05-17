Και φέτος, όπως και πέρυσι, τα στοιχήματα έπεσαν «έξω» φέτος στη Eurovision.

Τα προγνωστικά έδιναν νίκη στη Φινλανδία αν και την πρωτιά διεκδικούσαν επίσης, Ελλάδα και Αυστραλία. Είναι άλλωστε οι χώρες που διεκδικούσαν και τις τρεις πρώτες θέσεις.

Ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου 16/5, υπήρξαν ανατροπές με πρώτη να βγαίνει η Βουλγαρία και την τριάδα να συμπληρώνουν Ισραήλ και Ρουμανία.

Μεγάλες ανατροπές έγιναν επίσης, το 2024, 2017 και 2016, όπου άλλα acts θεωρούνταν πρώτα φαβορί.

Τα στοιχήματα στη Eurovision συνήθως πέφτουν «μέσα», αλλά όχι πάντα, όπως φαίνεται.

Τα στοιχήματα βρήκαν σωστά τον νικητή στις μισές διοργανώσεις, από το 2016 και έπειτα, με το σύστημα βαθμολογίας που αποφασίστηκε.

Συγκεκριμένα, τις χρονιές 2026, 2025, 2024, 2017 και 2016 άλλα ήταν τα φαβορί και άλλοι κέρδισαν.

Το 2023, 2022, 2021, 2019 και 2018 φαβορί και νίκη ταυτίζονταν.

Το 2020 η Eurovision ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ακολουθούν τα προγνωστικά και οι νίκες από το 2016 έως σήμερα:

2026

Φινλανδία - Linda Lampenius x Pete Parkkonen, φαβορί

Βουλγαρία - Ντάρα, νίκη

2025

Σουηδία – KAJ, φαβορί

Αυστρία – JJ, νίκη

2024

Κροατία – Baby Lasagna, φαβορί

Ελβετία – Nemo, νίκη

2023

Σουηδία – Loreen, φαβορί

Σουηδία – Loreen , νίκη

2022

Ουκρανία – Kalush Orchestra, φαβορί

Ουκρανία – Kalush Orchestra, νίκη

2021

Ιταλία – Måneskin, φαβορί

Ιταλία – Måneskin, νίκη

2020

Ακυρώθηκε λόγω COVID

2019

Ολλανδία – Duncan Laurence, φαβορί

Ολλανδία – Duncan Laurence, νίκη

2018

Ισραήλ – Netta, φαβορί

Ισραήλ – Netta, νίκη

2017

Ιταλία – Francesco Gabbani, φαβορί

Πορτογαλία – Salvador Sobral, νίκη

2016