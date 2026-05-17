Και φέτος, όπως και πέρυσι, τα στοιχήματα έπεσαν «έξω» φέτος στη Eurovision.
Τα προγνωστικά έδιναν νίκη στη Φινλανδία αν και την πρωτιά διεκδικούσαν επίσης, Ελλάδα και Αυστραλία. Είναι άλλωστε οι χώρες που διεκδικούσαν και τις τρεις πρώτες θέσεις.
Ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου 16/5, υπήρξαν ανατροπές με πρώτη να βγαίνει η Βουλγαρία και την τριάδα να συμπληρώνουν Ισραήλ και Ρουμανία.
Μεγάλες ανατροπές έγιναν επίσης, το 2024, 2017 και 2016, όπου άλλα acts θεωρούνταν πρώτα φαβορί.
Τα στοιχήματα στη Eurovision συνήθως πέφτουν «μέσα», αλλά όχι πάντα, όπως φαίνεται.
Τα στοιχήματα βρήκαν σωστά τον νικητή στις μισές διοργανώσεις, από το 2016 και έπειτα, με το σύστημα βαθμολογίας που αποφασίστηκε.
Συγκεκριμένα, τις χρονιές 2026, 2025, 2024, 2017 και 2016 άλλα ήταν τα φαβορί και άλλοι κέρδισαν.
Το 2023, 2022, 2021, 2019 και 2018 φαβορί και νίκη ταυτίζονταν.
Το 2020 η Eurovision ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ακολουθούν τα προγνωστικά και οι νίκες από το 2016 έως σήμερα:
2026
- Φινλανδία - Linda Lampenius x Pete Parkkonen, φαβορί
- Βουλγαρία - Ντάρα, νίκη
2025
- Σουηδία – KAJ, φαβορί
- Αυστρία – JJ, νίκη
2024
- Κροατία – Baby Lasagna, φαβορί
- Ελβετία – Nemo, νίκη
2023
- Σουηδία – Loreen, φαβορί
- Σουηδία – Loreen , νίκη
2022
- Ουκρανία – Kalush Orchestra, φαβορί
- Ουκρανία – Kalush Orchestra, νίκη
2021
- Ιταλία – Måneskin, φαβορί
- Ιταλία – Måneskin, νίκη
2020
- Ακυρώθηκε λόγω COVID
2019
- Ολλανδία – Duncan Laurence, φαβορί
- Ολλανδία – Duncan Laurence, νίκη
2018
- Ισραήλ – Netta, φαβορί
- Ισραήλ – Netta, νίκη
2017
- Ιταλία – Francesco Gabbani, φαβορί
- Πορτογαλία – Salvador Sobral, νίκη
2016
- Ρωσία – Sergey Lazarev, φαβορί
- Ουκρανία – Jamala, νίκη