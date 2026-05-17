Δεν κάνει αισθητή την παρουσία της καθώς δεν προκαλεί πάντα συμπτώματα, και όμως η υπέρταση είναι από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για έμφραγμα και εγκεφαλικό παγκοσμίως. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης, ο Καρδιολόγος της Κοσμοιατρικής, Λεωνίδας Στεργίου, μιλά για μία πάθηση που πλέον αφορά όλο και νεότερες ηλικίες και εξηγεί γιατί ο προληπτικός έλεγχος παραμένει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας.

- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που καθιστά την υπέρταση τόσο «ύπουλη» και πώς ένα διαγνωστικό κέντρο μπορεί να εντοπίσει τον κίνδυνο πριν αυτός εκδηλωθεί σε ένα σοβαρό επεισόδιο;

Η υπέρταση θεωρείται ένας από τους πιο «σιωπηλούς» παράγοντες κινδύνου, καθώς συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα μέχρι να έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά όργανα, όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος ή οι νεφροί. Πολλοί άνθρωποι ζουν για χρόνια με αυξημένη πίεση χωρίς να το γνωρίζουν.

Στην Κοσμοιατρική, μέσα από έναν ολοκληρωμένο προληπτικό και καρδιολογικό έλεγχο, μπορούμε να εντοπίσουμε έγκαιρα τις ενδείξεις κινδύνου και να παρέμβουμε πριν εμφανιστούν σοβαρά επεισόδια, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

- Παρατηρείται αύξηση περιστατικών στις νεότερες ηλικίες;

Ναι, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αυξημένα περιστατικά υπέρτασης ακόμη και σε νεότερες ηλικίες. Οι έντονοι ρυθμοί ζωής, το άγχος, η καθιστική καθημερινότητα, η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτή την εικόνα.

Για αυτό και η πρόληψη δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά πλέον και τους νεότερους ενήλικες.

- Πολλοί θεωρούν ότι ένα πιεσόμετρο στο σπίτι θεωρείται αρκετό. Πότε οι μετρήσεις στο σπίτι «χτυπούν καμπανάκι» και γιατί η επίσκεψη σε ένα διαγνωστικό κέντρο είναι απαραίτητη για την οριστική διάγνωση;

Οι μετρήσεις στο σπίτι αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο παρακολούθησης, όμως δεν αρκούν από μόνες τους για ασφαλή διάγνωση. Όταν παρατηρούνται συστηματικά αυξημένες τιμές ή έντονες διακυμάνσεις, είναι σημαντικό να ακολουθεί πλήρης καρδιολογικός έλεγχος.

Στην Κοσμοιατρική, μπορούμε να αξιολογήσουμε συνολικά τον ασθενή, να πραγματοποιήσουμε εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως holter πίεσης, και να διαπιστώσουμε αν η υπέρταση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τον οργανισμό.

- Τι είναι το holter πίεσης και γιατί θεωρείται το «gold standard» για να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει στην υγεία ενός ασθενούς;

Το holter πίεσης είναι μία 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας και του ύπνου του ασθενούς. Θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγησης της υπέρτασης, γιατί μας δείχνει πώς πραγματικά συμπεριφέρεται η πίεση μέσα στη μέρα και όχι μόνο σε μία στιγμιαία μέτρηση στο ιατρείο.

Μέσα από αυτή την εξέταση μπορούμε να εντοπίσουμε περιπτώσεις «κρυφής» υπέρτασης ή υπέρτασης λόγω άγχους και να προχωρήσουμε στη σωστή αντιμετώπιση.

- Η υπέρταση δεν επηρεάζει μόνο την καρδιά. Ποιες άλλες εξετάσεις θεωρείτε κρίσιμες για να δούμε αν η πίεση έχει ήδη αρχίσει να «φθείρει» τον οργανισμό;

Η υπέρταση μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά συστήματα του οργανισμού. Για αυτό, πέρα από τον καρδιολογικό έλεγχο, σημαντικό ρόλο έχουν οι αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, ο έλεγχος νεφρικής λειτουργίας, τα triplex αγγείων, καθώς και το υπερηχογράφημα καρδιάς.

Στην Κοσμοιατρική δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική προσέγγιση του ασθενούς, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές επιπτώσεις της υπέρτασης.

- Πόσο συχνά θα έπρεπε ένας υγιής ενήλικας να κάνει έναν πλήρη διαγνωστικό έλεγχο (check-up) για την υπέρταση, ακόμη και αν δεν έχει συμπτώματα;

Ακόμη και χωρίς συμπτώματα, ένας ενήλικας καλό είναι να εντάσσει τον έλεγχο της πίεσης και έναν βασικό προληπτικό έλεγχο στην ετήσια φροντίδα της υγείας του.

Σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό, αυξημένο στρες, κάπνισμα ή άλλους παράγοντες κινδύνου, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται πιο συστηματικά και εξατομικευμένα.

- Κλείνοντας, εάν θα έπρεπε να δώσετε μία συμβουλή στους αναγνώστες μας που αναβάλλουν τις εξετάσεις, ποια θα ήταν αυτή;

Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Ένας απλός προληπτικός έλεγχος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την υγεία και την ποιότητα ζωής μας.

Στην Κοσμοιατρική πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι η σημαντικότερη μορφή φροντίδας και προτρέπουμε τον κόσμο να μην αμελεί τις εξετάσεις του, ακόμη κι όταν αισθάνεται καλά.

Ευχαριστούμε τον κ. Στεργίου, καρδιολόγο στη Κοσμοιατρική για τη συνομιλία και τις πολύτιμες επισημάνσεις του για μια πάθηση που, όπως ο ίδιος τονίζει, αφορά όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας.