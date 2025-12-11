Ορισμένα ενεργειακά ποτά μπορεί να περιέχουν έως και 500 mg καφεΐνης, σε σύγκριση με τα 30 mg ανά φλυτζάνι τσάι ή 90 mg ανά φλυτζάνι καφέ.

Ένας 54χρονος άνδρας από το Νότινγχαμ, υγιής, αθλητικός και χωρίς κακές συνήθειες - δεν κάπνιζε, δεν έπινε και δεν έκανε χρήση ναρκωτικών - εμφάνισε ξαφνικά σοβαρά συμπτώματα εγκεφαλικού: αδυναμία και μούδιασμα στην αριστερή πλευρά του σώματος, προβλήματα ισορροπίας και βάδισης, δυσκολίες στην κατάποση και στην ομιλία.

Ένα μέλος της οικογένειάς του τον μετέφερε επειγόντως σε κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η αρτηριακή του πίεση ήταν εξαιρετικά υψηλή.

Ο δρ. Σουνίλ Μούνσι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νότιγχαμ περιγράφει την περίπτωση ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της «σιωπηλής υπέρτασης», καθώς οι ασθενείς συχνά δεν έχουν εμφανή συμπτώματα παρά την επικίνδυνα υψηλή πίεσή τους.

Οι αρχικές εξετάσεις δεν αποκάλυψαν σαφή αιτία για την υπέρταση του άνδρα. Οι γιατροί του συνέστησαν νοσηλεία και του χορήγησαν πέντε διαφορετικά φάρμακα, καταφέρνοντας να μειώσουν την πίεσή του. Ωστόσο, μόλις επέστρεψε στο σπίτι, η αρτηριακή του πίεση συνέχισε να ανεβαίνει, φτάνοντας τα 220, παρά τη λήψη πολλών φαρμάκων. Εκτενείς εξετάσεις και έρευνες επί εβδομάδες δεν έδωσαν αποτέλεσμα, μέχρι που ο άνδρας αποκάλυψε στους γιατρούς τη συνήθεια του να καταναλώνει ενεργειακά ποτά.

Σύμφωνα με τη δρ. Μάρθα Κόιλ, ειδικευόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νότιγχαμ, ο άνδρας κατανάλωνε καθημερινά οκτώ ενεργειακά ποτά - δύο κουτάκια σε τέσσερις διαφορετικές στιγμές της ημέρας - με 160 mg καφεΐνης το καθένα.

Συνολικά, λάμβανε περίπου 1.200 έως 1.300 mg καφεΐνης ημερησίως, τρεις φορές πάνω από το όριο των 400 mg που συνιστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Λίγες εβδομάδες μετά τη διακοπή των ποτών, η πίεσή του επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να ζει με μούδιασμα στην αριστερή πλευρά του σώματος, στα χέρια, τα δάχτυλα, τα πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών, οκτώ χρόνια μετά το εγκεφαλικό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι των ενεργειακών ποτών δεν περιορίζονται στην καφεΐνη. Τα ποτά αυτά περιέχουν επίσης συστατικά που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση, όπως ταυρίνη, γλυκόζη, γκουαράνα και τζίνσενγκ.

Ο Μούνσι τονίζει ότι τα ενεργειακά ποτά μπορούν να προκαλέσουν αρρυθμίες, βλάβες στο ενδοθήλιο των αγγείων και συγκόλληση αιμοπεταλίων, οδηγώντας σε θρόμβους.

Οι νέοι συχνά πειραματίζονται με αυτά, και σε συνδυασμό με άλλα διεγερτικά, όπως κοκαΐνη ή μεθαμφεταμίνη, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές.

Η ιατρική βιβλιογραφία είναι γεμάτη παραδείγματα βλαβών από ενεργειακά ποτά. Άλλοι ασθενείς έχουν αναπτύξει κολπική μαρμαρυγή, ενδοκυτταρικές αιμορραγίες στον εγκέφαλο ή εγκεφαλικά λόγω θρόμβων. Ο Μούνσι τονίζει την ανάγκη οι γιατροί να ενημερώνονται για τις συνήθειες κατανάλωσης ενεργειακών ποτών και να τις ελέγχουν κατά τις τακτικές εξετάσεις, ειδικά σε νέους με καρδιαγγειακά προβλήματα ή εγκεφαλικά.

Πηγή: CNN