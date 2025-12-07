Οι εικόνες του κτηνοτρόφου να αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια τα ζώα του συγκίνησαν βαθιά: «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας, ένα-ένα μπροστά μας», είχε δηλώσει.

Ο κτηνοτρόφος που είχε καταρρεύσει την ώρα που έπαιρναν τα ζώα του για να τα θανατώσουν λόγω της ευλογιάς, πήρε εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο και αναρρώνει στο σπίτι του.

Η σύζυγός του αναφέρει ότι οι γιατροί τούς ζήτησαν να αποφεύγει κάθε συναισθηματική φόρτιση: «Έπαθε εγκεφαλικό. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεται ούτε να ταράζεται», είπε στο STAR. Από τις 6 του μήνα, τονίζει, η οικογένεια ζει μια αδιάκοπη δοκιμασία «εξουθενωτική και αγχωτική», που τους έχει εξαντλήσει ψυχολογικά.

«Μετάνιωσα που δεν τα έδωσα με τους άλλους»

Σε δηλώσεις του μέσα από το νοσοκομείο ο ίδιος επεσήμανε ότι «θα δώσουμε πρόβατα τη Δευτέρα, είναι τελική απόφαση. Μετάνιωσα που δεν τα έδωσα όταν τα έδιναν και άλλοι, τα γιάτρεψα και για αυτό με πονάει πάρα πολύ, έπρεπε να τα είχα δώσει όταν ήταν άρρωστα, τουλάχιστον θα είχα την ανάμνηση ότι το κοπάδι μου αρρώστησε».

«Προέχει η οικογένεια», λέει ακόμη για την απόφαση.

Το κοπάδι, ένα από τα τελευταία καθαρόαιμα δείγματα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, στην οποία είχε αφοσιωθεί επί δεκαετίες, προερχόταν από το χωριό Μικρό Μοναστήρι, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Σε ένα βίντεο που κατέγραψε για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη εκείνης της τραγικής ημέρας, περιγράφει πως είχε προστατεύσει τις προβατίνες του «από την πείνα, τους λύκους, από τα πάντα».

Ανάμεσα σε λυγμούς, επαναλαμβάνει ότι δεν «λύγισε ποτέ, δεν δούλεψε ποτέ για άλλον» και επιμένει ότι είναι «αθώος» σε αυτό που χαρακτηρίζει «έγκλημα», υπενθυμίζοντας πως έκανε τα πάντα για να σώσει αυτό το μοναδικό κοπάδι. «Δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει», λέει ακόμη, πριν η ασθένεια τον καταβάλει.

