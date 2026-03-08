Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Καματερό ένας 49χρονος ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης όπου ο 49χρονος με την απειλή όπλου, απαιτούσε από έναν άντρα να του καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να μη βλάψει τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:

πυροβόλο όπλο (πιστόλι),

380 φυσίγγια,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

2 γεμιστήρες,

4 ασύρματοι πομποδέκτες,

επιτραπέζιος φορτιστής ασυρμάτων και ζώνη εξάρτησης

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgxnqol9ise1?integrationId=40599y14juihe6ly}