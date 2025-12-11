Όσα πρέπει να ξέρετε για το δίπλωμα οδήγησης ώστε να αποφύγετε να πληρώσετε 30 ευρώ.

Από το 2022, οι ψηφιακές εκδόσεις διπλώματος οδήγησης και ταυτότητας στο Gov.gr Wallet αποτελούν νόμιμο έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να επιδεικνύουν το δίπλωμά τους απευθείας από το κινητό, έχοντας την ίδια ισχύ με το έντυπο, εκτός από τις περιπτώσεις διεθνών ταξιδιών.

Παρά κάποιες ανακρίβειες που κυκλοφόρησαν, η Τροχαία ξεκαθάρισε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι η επίδειξη ψηφιακού διπλώματος μέσω της εφαρμογής είναι απολύτως έγκυρη.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) διατηρεί αυτή τη δυνατότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 103, ο οδηγός πρέπει να φέρει μαζί του «τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή». Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το ψηφιακό δίπλωμα εντός Ελλάδας, ενώ το έγγραφο παραμένει πλήρως αποδεκτό σε κάθε αστυνομικό έλεγχο.

Ωστόσο, η επίδειξη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Δεν γίνονται δεκτά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

screenshots

φωτογραφίες του διπλώματος

άλλες εφαρμογές που εμφανίζουν τα στοιχεία

Η μη σωστή επίδειξη ή η μη λειτουργία της εφαρμογής μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Τροχαίας (13 Σεπτεμβρίου 2024), επισημαίνεται ότι η ψηφιακή επίδειξη είναι «απολύτως ισοδύναμη» με τα φυσικά έγγραφα. Η διαδικασία προβλέπεται στην εγκύκλιο 4090/27-07-2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την άμεση επαλήθευση των στοιχείων και την ορθή τήρηση της νομοθεσίας. Η ψηφιοποίηση των εγγράφων δεν απαλλάσσει τον οδηγό από τις ευθύνες του.