Μέχρι στιγμής, ο Τσιτσιπάς δεν έχει παραδώσει κανένα έγγραφο που να πιστοποιεί την οδηγική του ικανότητα με την προθεσμία να εκπνέει μεθαύριο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς δεν έχει ακόμα καταθέσει το δίπλωμα οδήγησης στην Τροχαία, όπως είχε ζητηθεί καθώς το πολυτελές αυτοκίνητό του «πιάστηκε» να τρέχει με ταχύτητα 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Ο Έλληνας τενίστας έχει διορία μέχρι την Παρασκευή (12/12) να προσκομίσει το έγγραφο στην Τροχαία, με τις αρχές παράλληλα να αναζητούν αν έχει ελληνικό δίπλωμα καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό αποδεικτικό οδηγικής ικανότητας με τις έρευνες να στρέφονται αν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης άλλης χώρας. Η ιστορία ξεκινά από το 2021, όταν ο Τσιτσιπάς είχε προσπαθήσει να δώσει εξετάσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε λόγω έλλειψης ενός απαραίτητου εγγράφου.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε δίπλωμα τίποτα δεν τον εμπόδισε από να αποκτήσει ένα Tesla και σιγα σιγά να χτίσει μια σχέση αγάπης με πανάκριβα μοντέλα supercars. Το 2023, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε παραδεχτεί δημόσια ότι δεν είχε ακόμη αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης. Ειδικότερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εξηγούσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι το φορτωμένο πρόγραμμα των αγώνων και των ταξιδιών του δεν του άφηνε καθόλου χρόνο για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν ήξερε πότε θα μπορούσε να βγάλει το δίπλωμά του, τονίζοντας την αδυναμία του να συνδυάσει τις υποχρεώσεις του στο τένις με τη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης. Αυτή η κατάσταση είχε κάνει πολλούς να παρακολουθούν με ενδιαφέρον την εξέλιξη του θέματος με φόντο την υπόθεση της υπερβολικής ταχύτητας με το αυτοκίνητό του στην Αττική Οδό.

