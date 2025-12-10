Οι «σκληροπυρηνικοί» παραμένουν στη σύσκεψη με τον Τσιάρα για τους αγρότες.

Ο Κώστας Τσιάρας φαίνεται πως δεν έχει πείσει τους πιο «σκληροπυρηνικούς» από τους βουλευτές της ΝΔ που αντιδρούν για τους χειρισμούς της κυβέρνησης με τους αγρότες, καθώς παραμένουν στα γραφεία της ΝΔ, όπου το κλίμα είναι τεταμένο.

Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των βουλευτών από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 15 «γαλάζιοι» παρέμειναν στα γραφεία στην Πειραιώς και συνεχίζονται οι έντονες συζητήσεις. Μάλιστα, οι φωνές τους ακούγονται σε όλο το κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, υπήρξαν έντονοι διάλογοι βουλευτών της ΝΔ με τον Κώστα Τσιάρα. Μετά το «αντάρτικο» των έξι «γαλάζιων», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ενημέρωσε τους βουλευτές της ΝΔ. Από αυτούς, 35 ήταν στα γραφεία του κόμματος και 20 συμμετείχαν μέσω Zoom.

Ο Κώστας Τσιάρας αναγνώρισε ότι είναι μεγάλες οι κινητοποιήσεις και υποστήριξε ότι κάθε μπλοκ έχει τα δικά του αιτήματα. Μάλιστα, έκανε λόγο για «μαξιμαλιστικά αιτήματα» των αγροτών, φέρνοντας ως παράδειγμα την εγγυημένη χαμηλή τιμή, σχολιάζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υπάρξει.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, βουλευτές αμφισβήτησαν ανοιχτά τη στρατηγική της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση. «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης.

«Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;», ήταν το ερώτημα που έθεσε η Ζέττα Μακρή.

Έντονοι ήταν οι διάλογοι και για την τοποθέτηση Τσιάρα περί «μεγάλης κάθαρσης και τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας», ενώ βουλευτές αμφισβήτησαν ανοιχτά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Μάλιστα, ο Φάνης Παππάς επεσήμανε σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων: «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;», ανέφερε ο βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης.

«Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία», σχολίασε από την πλευρά του ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Οι διάλογοι στην ενημέρωση των βουλευτών από τον Τσιάρα

Κώστας Τσιάρας: «Οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι… οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες. Κάθε μπλοκ, όμως, στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Για αυτό τον λόγο οι αγρότες δεν έχουν βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τα βασικά τους, όμως, αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχει ικανοποιηθεί. Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένης χαμηλής τιμής» δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά… όπου μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2.000 δεσμευμένων ΑΦΜ) έγινε γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους…».

Παρέμβαση Ανδρέα Λυκουρέτζου για δεσμεύσεις χρημάτων ΕΛΓΑ: «Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ζέττα Μακρή: «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;».

Τέλης Σπάνιας: «Θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό.

Φάνης Παππάς μιλώντας για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων: «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ανδρέας Κατσανιώτης: «Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Μάκης Βορίδης: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».