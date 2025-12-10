Στον απόηχο των κινητοποιήσεων των αγροτών ανακοινώθηκε πως στις 16 Δεκεμβρίου προκηρύχθηκε γενική απεργία στη Δυτική Μακεδονία.

Την ώρα που οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του με αποκλεισμούς λιμανιών, κεντρικών οδών και υποδομών σε όλη τη χώρα και στον απόηχο των επεισοδίων στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, και όχι μόνο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα ενημερώνοντας νωρίτερα, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις εξελίξεις με τους αγρότες και τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφορμή για την ενημέρωση Τσιάρα ήταν η κοινή δήλωση έξι βουλευτών της κυβέρνησης, οι οποίοι την Τρίτη έκαναν λόγο για «έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23». Οι βουλευτές εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους για αυτή την εξέλιξη, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον αγροτικό κόσμο.

Στην ενημέρωση 35 βουλευτές ήταν παρόντες ενώ ακόμα 20 παρακολούθησαν μέσω ζουμ. Σύμφωνα με πληροφορίες του DNews, η Φωτεινή Αραμπατζή, που υπογράφει την κοινή δήλωση, επέμεινε στην κριτική της λέγοντας ότι το μόνο που ζητάει είναι να πληρωθούν οι νόμιμοι δικαιούχοι. Στην επιστολή της είχε κάνει λόγο για «καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών», που δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούσαν λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Δείτε ΕΔΩ Live πού υπάρχουν μπλόκα

Μπλόκα και αποκλεισμοί

Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Κορίνθου με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τής Αχαΐας που είχαν επιχειρήσει νωρίτερα να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση των οχημάτων πάνω στη γέφυρα. Οι αγρότες επέστρεψαν στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Από την πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έφθασαν στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπου άνοιξαν τα διόδια, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα. Ταυτόχρονα, μοίραζαν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματά τους ενώ τους έδωσαν και πορτοκάλια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuksxszqw4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πλάνο των αγροτών ήταν να «ανοίξουν» τα διόδια, αλλά η γέφυρα έκλεισε από κλούβες της αστυνομίας. Οι αγρότες σχεδίαζαν να φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή λίγο μετά τις 12:00, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σήκωναν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση. Κάπως έτσι όχι μόνο μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία, αλλά απετράπη και η πρόσβαση δύο ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν. Οι αγρότες κινήθηκαν εντέλει πεζοί όπου και συνάντησαν αλληλέγγυους φοιτητές. Αυτή τη στιγμή κλειστή είναι η Εθνική Οδός της Αθηνών - Πατρών, ενώ έχουν σημειωθεί και περιορισμένα επεισόδια με τους αστυνομικούς να ρίχνουν χημικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuljlrlfh21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λιμάνι του Βόλου

Το λιμάνι του Βόλου λειτουργεί κανονικά μετά την κινητοποίηση αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Το πρωί της Τετάρτης (10/12) αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο λιμάνι του Βόλου, μπλοκάροντας τις κεντρικές εισόδους, ενώ αλιείς της περιοχής παρατάχθηκαν με τις βάρκες τους ανοικτά του λιμανιού, χρησιμοποιώντας ακόμα και καπνογόνα για να ενισχύσουν το συμβολικό «μπλόκο». Στην κινητοποίηση συμμετείχαν 2.000 - 3.000 αγρότες, μελισσοκόμοι και αλιείς ενώ απέναντί τους παρατεταγμένες βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί

Σε νέο αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, και των παραδρόμων, προχώρησαν οι αγρότες που παραμένουν συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου. Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, ακινητοποιώντας οχήματα σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου, είτε αυτά κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, είτε προς την πρωτεύουσα από περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, είτε κατευθύνονται προς Άμφισσα, Ρίο ή Αντίρριο. Ο αποκλεισμός του κόμβου του Μπράλου αναμένεται να διαρκέσει έως τις 5 το απόγευμα.

Τα μπλόκα σε Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη μετάβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12/12, με τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων να κορυφώνεται. Στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για αποκλεισμούς και σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου και το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Πράσινα Φανάρια»- Δερβένι- Νέα Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας προχώρησα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deumiykodpip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμετακίνητοι στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Σήμερα αναμένεται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18.30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών προχώρησαν οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deume6gushrt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο και αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει σήμερα με τα τρακτέρ και οχήματά τους στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3 Δεκεμβρίου το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί από τις 2 του μήνα και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προγραμματίζουν για σήμερα νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deumv08a240h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, και στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας. Την ίδια ώρα σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια», όπου συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18.00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.

Μπλόκο έχει στηθεί και στην Πιερία, όπου αγρότες του Αιγινίου έχουν αποκλείσει την είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης. Τις τελευταίες ημέρες, με τα τρακτέρ τους βρίσκονται στον κόμβο Βαρικού αγρότες του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Τετράωρος αποκλεισμός σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχώρησαν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας. Στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deun8mbocejl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Ν.Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

Νωρίτερα είχε αποκλειστεί ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Νίκαια και Καρδίτσα

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας καθώς εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω βοηθητικών παράπλευρων οδών.

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

Αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα. Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι με την αστυνομία να ανακοινώνει πως όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Μπλόκα σε Χανιά και Ηράκλειο

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά με συμβολικούς αποκλεισμούς για μισή ώρα το μεσημέρι.

Οι αγρότες παραμένουν και στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προβεί σε αποκλεισμό της κεντρικής πύλης και οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά.

Οι αγροκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και συνεχίζουν την κατάληψη για τρίτη ημέρα. Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο, ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία. Η κινητοποίησή τους θα επεκταθεί και στο διπλανό κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deumkke557eh?integrationId=40599y14juihe6ly}





