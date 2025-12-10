Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του Κώστα Τσιάρα στους βουλευτές της ΝΔ για τους αγρότες.

Έντονοι ήταν οι διάλογοι των βουλευτών της ΝΔ με τον Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τους αγρότες και τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον αρμόδιο υπουργό.

Μετά την έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πληρωμές στους αγρότες, ο Κώστας Τσιάρας μετέβη στα γραφεία της ΝΔ προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές του κόμματος, μετά το «αντάρτικο» των έξι «γαλάζιων». Οι 35 από τους βουλευτές της ΝΔ πήγαν στα γραφεία του κόμματος, ενώ 20 συμμετείχαν μέσω Zoom. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνώρισε ότι είναι μεγάλες οι κινητοποιήσεις και υποστήριξε ότι κάθε μπλοκ έχει τα δικά του αιτήματα. Μάλιστα, έκανε λόγο για «μαξιμαλιστικά αιτήματα» των αγροτών, φέρνοντας ως παράδειγμα την εγγυημένη χαμηλή τιμή, σχολιάζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υπάρξει.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, βουλευτές αμφισβήτησαν ανοιχτά τη στρατηγική της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση. «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης.

«Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;», ήταν το ερώτημα που έθεσε η Ζέττα Μακρή.

Έντονοι ήταν οι διάλογοι και για την τοποθέτηση Τσιάρα περί «μεγάλης κάθαρσης και τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας», ενώ βουλευτές αμφισβήτησαν ανοιχτά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, ο Φάνης Παππάς επεσήμανε σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων: «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;», ανέφερε ο βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης.

«Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία», σχολίασε από την πλευρά του ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Οι διάλογοι στην ενημέρωση των βουλευτών από τον Τσιάρα

Κώστας Τσιάρας: «Οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι… οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες. Κάθε μπλοκ, όμως, στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Για αυτό τον λόγο οι αγρότες δεν έχουν βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τα βασικά τους, όμως, αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχει ικανοποιηθεί. Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένης χαμηλής τιμής» δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά… όπου μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2.000 δεσμευμένων ΑΦΜ) έγινε γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους…».

Παρέμβαση Ανδρέα Λυκουρέτζου για δεσμεύσεις χρημάτων ΕΛΓΑ: «Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ζέττα Μακρή: «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;».

Τέλης Σπάνιας: «Θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό.

Φάνης Παππάς μιλώντας για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων: «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ανδρέας Κατσανιώτης: «Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Μάκης Βορίδης: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 3,8 δισ. οι πληρωμές στους αγρότες φέτος

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι προβλέπεται πως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,8 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ.

Έως σήμερα έχουν καταβληθεί στους αγρότες 2,6 δισεκατομμύρια και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίσης 1,2 δισ. ευρώ, αναφέρει το υπουργείο.

Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται:

Μέσω του 1ου Πυλώνα (ΕΓΤΕ) πληρωμές 1.685.910.000 δισ. ευρώ

Μέσω του 2ου Πυλώνα (ΕΓΤΑΑ) πληρωμές 1.533.900.000 δισ. ευρώ.

Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις de minimis συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό)

Από τον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 93 εκατ. ευρώ (για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών)

Στο επόμενο στάδιο, θα καταβληθούν επιπλέον 92 εκατ. ευρώ (για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών, αποζημίωση χαμένου εισοδήματος)

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο:

μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώ και

θα γίνει νέα καταβολή επί πλέον 28 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση του πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου ποσού.

Ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ). Μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκατ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκατ. ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται οι εξής πληρωμές: