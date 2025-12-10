Το αγροτικό στριμώχνει την κυβέρνηση - Τι φοβάται και τι επιδιώκει ο Κ.Μητσοτάκης.

Να κλείσει το μέτωπο με τους αγρότες το αργότερο εντός της ερχόμενης εβδομάδας επιδιώκει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σοβαρή κλιμάκωση στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων και η ενίσχυση των μπλόκων σε ολόκληρη την επικράτεια μετά την εμπρηστική παρέμβαση του Αρείου Πάγου οδήγησε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκειά της ο κ. Μητσοτάκης σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μαξίμου ενημερώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα.

Το tempo της κυβερνητικής γραμμής έδωσε από το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τελεσίγραφο προς τους διαμαρτυρόμενους αγρότες, καλώντας τους σε διάλογο. «Απευθύνω, λοιπόν, μια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής σας στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, -όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός-, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, συγκεκριμένη όμως, δηλαδή είναι οι τάδε, οι συγκεκριμένοι 5-10- 15 όσοι είναι τέλος πάντων, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή για να μην πω την επόμενη ημέρα το πολύ θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Προκαλεί ωστόσο απορία πόσο «αποσυμφορητικά» μπορεί να λειτουργήσει η κυβέρνηση καλώντας σε διάλογο αντιπροσωπεία των αγροτικών μπλόκων, ενόσω ο Υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει «γκάνγκστερς» τους αγρότες ή όταν δίνονται διαρροές για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» από αγρότες που έχουν συμπλακεί με αστυνομικές δυνάμεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδεικτικό πάντως της κατάστασης και στο εσωτερικό της κυβέρνησης είναι πως μετά το χθεσινό «χτύπημα» των έξι βουλευτών της ΝΔ, ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας Τσιάρας, κάνει «μασάζ» από τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης σε βουλευτές της ΝΔ που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες. Η συνάντηση και η προσπάθεια εκτόνωσης κρίθηκε απαραίτητη ώστε να αποτραπεί νέος εκτροχιασμός της κατάστασης πριν τη συνεδρίαση της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Παρασκευή, ενόψει του Προϋπολογισμού.

Τι φοβάται, τι επιδιώκει

Η διαρροή του πρωθυπουργικού γραφείου πως ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να βρεθεί λύση που να ικανοποιεί τους αγρότες μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι ενδεικτική του συναγερμού που έχει σημάνει στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Βασικός φόβος του πρωθυπουργικού επιτελείου είναι πως εάν δεν βρεθεί βαλβίδα αποσυμπίεσης άμεσα, η εορταστική ατζέντα θα μονοπωληθεί από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν Χριστούγεννα μαζί με τις οικογένειές τους στα μπλόκα στις εθνικές οδούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επερχόμενη επικοινωνιακή καταιγίδα και τις εικόνες που θα βλέπουν στους δέκτες τους όλοι στις γιορτές.

Πέραν αυτού, την Παρασκευή ξεκινά η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό και το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να έχει κλείσει το μέτωπο, προκειμένου να μπορούν να τοποθετηθούν οι βουλευτές της περιφέρειας. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως το βήμα της Βουλής δύναται να μετατραπεί σε δημόσιο κυτίο παραπόνων για βουλευτές επαρχίας που δέχονται ασφυκτικές πιέσεις για τα αγροτικά από το εκλογικό τους σώμα στις περιφέρειές τους.

Τέλος, υπάρχει ακόμα μία παράμετρος που υποβόσκει αλλά δεν πρέπει να υποβαθμίζεται. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι σε αναμμένα κάρβουνα για την έλευση του δεύτερου σκέλους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο είναι πιθανό να έρθει ακόμα και εντός Δεκεμβρίου στη Βουλή και το οποίο θα είναι -σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει το Dnews- εξαιρετικά πιο επιβαρυντικό για το κυβερνών κόμμα και με κατηγορίες για τουλάχιστον δύο υπουργούς και 8 ακόμα βουλευτές. Ως εκ τούτου, πρόθεση του κ. Μητσοτάκη είναι να έχει κλείσει το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων πριν έρθει το δεύτερο «πακέτο» του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, καθώς είναι δεδομένο πως θα ρίξει πολύ λάδι στη φωτιά των κινητοποιήσεων και των αιτημάτων των αγροτών που πληρώνουν τα «σπασμένα» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.