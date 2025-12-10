Οι 9 κορυφαίοι του GNTM 2025, αντιμέτωποι με νέες δοκιμασίες.

Το GNTM 2025, οδεύει σταδιακά προς τον τελικό, με του 9 κορυφαίους, να δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο.

Στο προηγούμενο επεισόδιο, η Ελένη ήταν αυτή που αποχώρησε από τη βίλα, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη, ενώ στην κορυφή της δοκιμασίας, βρέθηκε ο Μιχάλης, ο οποίος, φαίνεται να έχει φτάσει σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, με αυξημένη αυτοπεποίθηση και ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους συμπαίκτες του, ζητώντας να του φτιάξουν καφέ και πρωινό.

Σήμερα λοιπόν, τα μοντέλα τα περιμένουν ιδιαίτερες εκπλήξεις, ενώ ήδη από την αρχή του επεισοδίου, ο Έντι με την Ζεν, μπήκαν στο σπίτι, για να δώσουν τα φώτα τους στους διαγωνιζόμενους.

Χιούμορ, σουρεαλισμός, χαμόγελο, παιδικότητα. Είναι μερικά από τα στοιχεία που έδωσε ο Έντι στα μοντέλα.

GNTM 6: Το challenge των μοντέλων - «Balloon Bodies»

Ο Έντι και η Ζενεβιέβ, σε ρόλο καθοδηγητών, εξήγησαν στους διαγωνιζόμενους τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ποζάρουν, ενώ καλούνται να κάνουν την ανατροπή, ποζάροντας περίεργα.

Weird posing, λοιπόν, με ρούχο από καλσόν και μπαλόνια γύρω από το σώμα.

Έτσι, τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε ζωντανά fashion γλυπτά, παίζοντας με τον όγκο, τη φόρμα και τη φαντασία, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο των 300 ευρώ.

Ζητούμενα της Δοκιμασίας Επιβράβευσης: weird posing, σουρεαλισμός και δημιουργικότητα.

Με τη βοήθεια των μπαλονιών, δημιουργούν εντυπωσιακές μορφές πάνω στο σώμα τους, διαφορετικές από οτιδήποτε έχουν μάθει, μέχρι σήμερα.

{https://www.youtube.com/watch?v=_usyQ5Y2_Hg&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=4}

Από την αρχή της δοκιμασίας, η Άννα, εξέφρασε τον μη ενθουσιασμό της, δηλώνοντας μη ευλύγιστη, ενώ ο Γιώργος με τη σειρά του, φαίνεται να εντυπωσίασε τον Έντι και τη Ζεν.

Η Ειρήνη μπήκε στο σετ, με μία ιδιαίτερη πόζα, γεγονός που ενθουσίασε την Ζεν, ωστόσο η ίδια, έχει διχάσει τους συμπαίκτες της, καθώς αναφέρονται σε ζήλια και υψηλό ανταγωνισμό.

Η Ξένια, πιο ανατρεπτική από ποτέ, ξεδίπλωσε την ευλυγισία της και τις ικανότητές της στο χορό, κάνοντας τις πιο ιδιαίτερες πόζες κατά τη διάρκεια του σετ της.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ωστόσο, όλα τα μοντέλα, φαίνεται να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, με τους κριτές να επιβεβαιώνονται για τις αρχικές του επιλογές και τους ίδιους να επιβεβαιώνουν πως αξίζουν τη θέση τους στο διαγωνισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=fMhNeQ-WV64&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Ο Έντι, ανέφερε μάλιστα πως όλες οι φωτογραφίες, είναι για βαθμολογία 10/10, ενώ δύο ξεχώρισαν. Φυσικά, ο Γιώργος βρέθηκε στην κορυφή, ενώ η Ξένια, κατέκτησε τον τίτλο με τις πιο ιδιαίτερες πόζες της.

{https://www.instagram.com/p/DSGEbq-jGx7/?hl=el}