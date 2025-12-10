«Δεν ήμουν συντονιστής. Δεν ορίστηκα συντονιστής» είπε ο Κ.Αγοραστός για το μπάζωμα στα Τέμπη.

Λίγες μέρες πριν την απολογία του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και έξι ακόμη μη πολιτικών προσώπων στην Ανώτατη Ανακρίτρια για τον ρόλο τους στο «μπάζωμα» του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας αρνήθηκε κάθετα και κατηγορηματικά τον ρόλο του συντονιστή στην όλη επιχείρηση.

Τα αδέρφια, Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς, που έχασαν τα παιδιά τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα είχαν καταθέσει έγγραφο αίτημα στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση και να ζητήσουν εξηγήσεις σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Ο πρώην περιφερειάρχης δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση, αλλά μέσω διαδικτύου και ξεκαθάρισε: «Δεν ήμουν συντονιστής. Δεν ορίστηκα συντονιστής. Δεν υπάρχει καμία απόφαση που να με ορίζει και ούτε υπάρχει στη δικογραφία τέτοια απόφαση».

Και όλα αυτά λίγες μόνο μέρες πριν την απολογία και του ίδιου στην αρεοπαγίτη Ανακρίτρια με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Η κ. Φωτεινή Μηλιώνη αφού ολοκλήρωσε την έρευνά της έστειλε κλήσεις προς απολογία σε όλους τους κατηγορουμένους, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες εμφανίστηκαν ενώπιον της ανώτατης δικαστικής λειτουργού και έλαβαν ολιγοήμερη προθεσμία για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Μέσω διαδικτύου

Το αίτημα των Νίκου και Δημήτρη Πλακιά κατατέθηκε εγγράφως στο περιφερειακό συμβούλιο πριν λίγες ημέρες. Οι δύο παρέστησαν στη συνεδρίαση του Σώματος, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους κ. Λεωνίδα Κουμπούρα, προκειμένου να καταθέσουν ερωτήσεις στον πρώην περιφερειάρχη σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο κ. Αγοραστός συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα τα δύο αδέρφια να αποχωρήσουν διαμαρτυρόμενοι για την μη παρουσίαση του κ. Αγοραστού, εξηγώντας ότι η πρόθεσή τους δεν ήταν να τον καλέσουν να απολογηθεί αλλά να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

Καταγγελίες Αγοραστού

Μετά την αποχώρηση των Νίκου και Δημήτρη Πλακιά ο κ. Αγοραστός έλαβε το λόγο για να δηλώσει ότι δεν είχε το ρόλο του συντονιστή στην επιχείρηση που αναπτύχθηκε μετά το δυστύχημα. Κατήγγειλε επίσης τόσο τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας όσο και την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για στοχοποίησή του και για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα. Συγκεκριμένα επέκρινε τον κ. Κουρέτα για το γεγονός ότι κάλεσε τρεις φορές γονείς θυμάτων των Τεμπών στο περιφερειακό συμβούλιο, χωρίς προηγούμενη επίσημη ενημέρωση, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για προμελετημένο επικοινωνιακό σχέδιο, που συνεχίζεται για τέταρτη φορά σήμερα, όπου ο ανθρώπινος πόνος εργαλειοποιείται και ηθικός αυτουργός αυτής της στοχοποίησης – όπως αποδείχθηκε στις 26 Μαρτίου 2024, στις 18 Δεκεμβρίου 2024,στις 29 Αυγούστου 2025 – είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης».

Κατηγόρησε την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι λειτουργεί παραταξιακά και δεν προστατεύει όλα τα μέλη του Σώματος και συνέχισε: «όλα αυτά δεν είναι αμέλειες είναι σχέδιο δόλιας μεθόδευσης και πολιτικής εκμετάλλευσης εκ μέρους του κ. Κουρέτα με σκοπό να στήσει για άλλη μία φορά σήμερα σκηνικό έντασης προκειμένου να μην απαντήσει για τις ευθύνες του σχετικά με την διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων, τις πρόσφατες πλημμύρες, τα διάτρητα αναχώματα που κατασκεύασε ,την κατάρρευση της ιρλανδικής διάβασης(την είχε ονοματήσει γέφυρα)στην Αμπελιά από μία συνήθη κακοκαιρία και όχι από φαινόμενο χιλιετίας όπως χαρακτηρίστηκε ο Daniel…

Όσον αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ), αυτό ενεργοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από αίτημα της αστυνομίας -προανακριτικής αρχής. Ουδεμία σχέση έχει με αυτό ο εκάστοτε Περιφερειάρχη. Ο κ. Πλακιάς θα πρέπει να γνωρίζει -αφού διατείνεται ότι έχει μελετήσει την ποινική δικογραφία -που εκκρεμεί προς εκδίκαση-ότι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δεν εξουσιοδότησε (ανέθεσε) στον Περιφερειάρχη τον συντονισμό.

Ξεκάθαρα λοιπόν:

Δεν ήμουν συντονιστής

Δεν ορίστηκα συντονιστής

Δεν υπάρχει καμία απόφαση που να με ορίζει και ούτε υπάρχει στη δικογραφία τέτοια απόφαση».