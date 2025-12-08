«Σε λίγο θα κυνηγάει καλλικάντζαρους τα Χριστούγεννα στις γειτονιές της Αθήνας» σχολιάζει σκωπτικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Καραχάλιου, με αφορμή όπως υποστηρίζει συνεχείς «φανταστικές» καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρει ότι αρχικά ο κ. Καραχάλιος τον κατηγόρησε πως «είναι πράκτορας της CIA», ενώ τώρα – όπως σημειώνει – ισχυρίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού «έχει σύμβουλο μία γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αραμαϊκά και μία αστρολόγο από το Χάρβαρντ».

«Ο άνθρωπος όπου σταθεί κι όπου βρεθεί βλέπει δράκους, φαντάσματα και μυστικές υπηρεσίες. Σε λίγο θα κυνηγάει καλλικάντζαρους τα Χριστούγεννα στις γειτονιές της Αθήνας», σχολιάζει σκωπτικά ο κ. Κασσελάκης.

Παράλληλα, καλεί τον κ. Καραχάλιο «να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες», σημειώνοντας ότι «η φαντασία μπορεί να είναι ανεξάντλητη, αλλά η υπομονή της κοινωνίας όχι».

