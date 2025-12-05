Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στον ρόλο του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι συνταγματικών διατάξεων όπως το άρθρο 86, η επίκληση του οποίου –όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές– παρεμποδίζει την έρευνα των ευρωπαϊκών αρχών και δυσχεραίνει την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών της ΕΕ σε υποθέσεις διαφθοράς.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθεί συζήτηση με επίκεντρο την «Αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς».

Στο πάνελ θα βρεθούν ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών, ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, καθώς και διακεκριμένοι νομικοί και πανεπιστημιακοί όπως ο ευρωβουλευτής Juan Fernando López Aguilar, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ιωάννης Δρόσος και η Daniela Mainenti, καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο UniNettuno της Ρώμης.

Όπως διευκρινίζεται, η εκδήλωση αποτελεί μια θεσμική και επιστημονική πρωτοβουλία που επιδιώκει ανοικτό διάλογο για τις συνέπειες της συνταγματικής πρόβλεψης στην απονομή δικαιοσύνης.

«Η επίκληση του άρθρου 86 στη χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων: πατρίκιους και πληβείους», υπογραμμίζει ο κ. Φαραντούρης στο κάλεσμα της συζήτησης, η οποία στοχεύει σε μια απολύτως τεκμηριωμένη, υπερκομματική προσέγγιση.