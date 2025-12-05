Η ΕΑΔΕ τονίζει ότι συγκεκριμένη εταιρεία συνεχίζει να προσελκύει πελάτες με μεθόδους που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζουν την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, αποπροσανατολίζουν τους πολίτες και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Την άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης ζητά η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται αθέμιτες πρακτικές στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, παρά τις προηγούμενες ενέργειες της Ένωσης.

Σε επιστολή της με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2025, η ΕΑΔΕ τονίζει ότι συγκεκριμένη εταιρεία συνεχίζει να προσελκύει πελάτες με μεθόδους που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζουν την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, αποπροσανατολίζουν τους πολίτες και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Παρά το γεγονός ότι η ΔΕΕΙΑ είχε γνωστοποιήσει στις 20 Νοεμβρίου πως εξετάζει το ζήτημα, οι επίμαχες πρακτικές, σύμφωνα με την Ένωση, εξακολουθούν να εφαρμόζονται, ενώ και η απάντηση της εταιρείας –η οποία κοινοποιήθηκε και στην Αρχή– δεν αναγνωρίζει τις καταγγελλόμενες παραβάσεις.

Η ΕΑΔΕ αναμένει πλέον ενημέρωση για τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει η εποπτική αρχή, επιμένοντας στην ανάγκη άμεσης διακοπής των αθέμιτων πρακτικών, στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και στη διασφάλιση μιας αγοράς που λειτουργεί με διαφάνεια, δεοντολογία και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Ως ενιαίος φορέας εκπροσώπησης των Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Συντονιστών Πρακτόρων και Μεσιτών Ασφαλίσεων, η ΕΑΔΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με στόχο τη διατήρηση της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς.