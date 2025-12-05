Οι βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία Byron ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα νερού της ΕΥΔΑΠ.
Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.
Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.
Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία
- 5/12/2024
Εύηνος: 47.310.000
Μαραθώνας: 25.126.000
Μόρνος: 264.370.000
Υλίκη: 241.666.000
ΣΥΝΟΛΟ: 578.472.000
- 5/10/2025
Εύηνος: 46.545.000
Μαραθώνας: 18.638.000
Μόρνος: 171.651.000
Υλίκη 162.395.000
ΣΥΝΟΛΟ: 399.229.000
- 5/11/2025
Εύηνος: 48.750.000
Μαραθώνας: 19.331.000
Μόρνος: 148.034.000
Υλίκη: 154.784.000
ΣΥΝΟΛΟ: 370.899.000
- 5/12/2025
Εύηνος: 39.006.000
Μαραθώνας: 20.093.000
Μόρνος: 177.067.000
Υλίκη: 149.604.000
ΣΥΝΟΛΟ: 385.770.000