Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει στοιχεία υπεροχής έναντι του Ν. Ανδρουλάκη.

Ως «βασικό αντίπαλο» της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, «γαλάζιος» βουλευτής στη Β΄ Πειραιώς, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

«Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή θα δοθεί μια μάχη για την ηγεμονία της Κεντροαριστεράς άρα και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας έχει στοιχεία υπεροχής έναντι του κ. Ανδρουλάκη αλλά αυτά είναι δικά τους θέματα», είπε χαρακτηριστικά.

Προέβλεψε, πάντως, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα είναι δύσκολος αντίπαλος για τη ΝΔ καθώς έχει ηττηθεί πολλές φορές στο παρελθόν από αυτή...

Τ.Τε.