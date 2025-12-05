Προβλέπονται ειδικές αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους των οποίων τα κοπάδια επλήγησαν από την ευλογιά ή την πανώλη μικρών μηρυκαστικών.

Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες τον νέο νόμο 5251/2025, ο οποίος θεσπίζει επείγουσα στήριξη για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό που εργάζεται στην αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Το έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, εξηγεί με λεπτομέρειες πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα και ποιους αφορά.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέφθηκαν με αποφάσεις του Αυγούστου 2025 γίνονται πλέον αφορολόγητες, ακατάσχετες και μη μεταβιβάσιμες. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν μπορεί να παρακρατήσει κανένα ποσό από αυτές, ακόμη κι αν ο δικαιούχος έχει χρέη· ούτε μπορούν να κατασχεθούν από τράπεζες ή τρίτους. Για παράδειγμα, ένας παραγωγός που δικαιούται ενίσχυση 5.000 ευρώ θα λάβει ολόκληρο το ποσό, χωρίς φόρους, χωρίς κρατήσεις και χωρίς τον κίνδυνο να αφαιρεθεί για λόγους οφειλών.

Το άρθρο 2 περιγράφει ειδικές αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους των οποίων τα κοπάδια επλήγησαν από την ευλογιά ή την πανώλη μικρών μηρυκαστικών. Όσοι έχασαν ζώα θα αποζημιωθούν άμεσα τόσο για τα ζώα που θανατώθηκαν όσο και για το οικονομικό κόστος της επιζωοτίας. Για παράδειγμα, αν ένας κτηνοτρόφος χάσει 30 ζώα, θα αποζημιωθεί με βάση την αξία τους και τα έξοδα στα οποία υποχρεώθηκε. Ωστόσο, το μέτρο εξαιρεί όσους προχώρησαν σε παράνομο εμβολιασμό ή δεν ακολούθησαν τους κανόνες βιοασφάλειας. Οι αποζημιώσεις αυτές είναι επίσης ακατάσχετες και αφορολόγητες, εξασφαλίζοντας ότι οι παραγωγοί θα λάβουν πραγματική στήριξη σε μια κρίσιμη περίοδο.

Στο άρθρο 3 διευκρινίζεται ότι και το προσωπικό που εργάζεται στην αντιμετώπιση της ασθένειας –όπως κτηνίατροι, συνεργεία εξυγίανσης και υπάλληλοι που συμμετέχουν στους ελέγχους– θα λάβει ειδική αποζημίωση. Αυτή η αποζημίωση είναι κι αυτή αφορολόγητη και ακατάσχετη. Για παράδειγμα, ένας κτηνίατρος που συμμετέχει σε δράσεις περιορισμού της νόσου θα πληρωθεί χωρίς κρατήσεις και χωρίς τον κίνδυνο συμψηφισμού με τυχόν χρέη.