Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν ότι βρίσκονται σε οριακό σημείο λόγω της ευλογιάς και των καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις.

Στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας συγκεντρώθηκαν σήμερα κτηνοτρόφοι για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα.

«Πανώλη κι ευλογία μας σκότωσαν τα ζώα», φώναξαν κτηνοτρόφοι από την Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, ζητώντας από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία και να «λύσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση» σύμφωνα με το larissanet.gr.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, οι κτηνοτρόφοι, με αγροτικά οχήματα, έφτασαν μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, όπου έριξαν γάλα, ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή τους και την οργή τους για όσα διαδραματίζονται. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι «χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι» και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία.

Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί άμεσα την περιοχή για να δώσει λύσεις και να δει από κοντά την κατάσταση της περιοχής. Κατά την έναρξη των αγροτικών μπλόκων, οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν τη στάση της αστυνομίας και τη βία που επέδειξαν, απαιτώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους. Με την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας στη Λάρισα, οι κτηνοτρόφοι μετέβησαν στο μπλόκο της Νίκαιας για να ενισχύσουν τις εκεί συγκεντρωμένες δυνάμεις.

