«Κτηνοτρόφοι με 400–700 ζώα πήραν προκαταβολή μόλις 500 ευρώ. Μιλάμε για απώλεια πάνω από 70%. Ο κόσμος είναι απελπισμένος».

Για αδικία σε βάρος των κτηνοτρόφων έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερυκάκης, μιλώντας στο Zarpa Radio 89,6 και την Άννα Παπακωνσταντίνου, με αφορμή το νέο γύρο κινητοποιήσεων που αποφάσισαν από την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο κ. Βερυκάκης δήλωσε πως αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα μπάχαλο με τις επιδοτήσεις, με μερίδα κτηνοτρόφων να μην έχει δει καν χρήματα στο λογαριασμό της ενώ και σε όσους πιστώθηκαν ήταν σημαντικά μειωμένα:

«Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μεγάλη αδικία στην Κρήτη γενικά και στους κτηνοτρόφους πιο πολύ. Το προηγούμενο διάστημα που είχαμε τη συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη, είχαν δεσμευτεί ότι τα χρήματα θα είναι με βάση την παραγωγή. Εμείς δεχόμαστε να πάνε βάσει παραγωγής, αλλά αυτά για το 2026. Αυτό ειπώθηκε στο τραπέζι και αυτό μας διαβεβαίωσαν. Αυτή τη στιγμή για κάθε πληρωμή θα πρέπει να έχει ο κάθε κτηνοτρόφος ένα τιμολόγιο να αποδεικνύεται στο my data για να πληρωθεί. Αυτή τη στιγμή σε κάποιους έχει μπει, σε κάποιους δεν έχει μπει, γίνεται ένα μεγάλο μπάχαλο: κάποιοι κτηνοτρόφοι από 400 και με 700 ζώα πήραν προκαταβολή 500 ευρώ στο λογαριασμό τους. Μιλάμε για απώλεια άνω του 70%, όχι ότι έδωσαν τη βασική ενίσχυση 7-% που έδιναν κάθε χρόνο. Ο κόσμος είναι απελπισμένος, δεν ξέρει τι θα γίνει.

Καθυστερημένη βέβαια η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από άλλα χρόνια, η εκκαθάριση της βιολογικής κτηνοτροφίας δεν έχει μπει και του βάζεις αυτή τη στιγμή 700 ευρώ και 1.000 ευρώ ενός κτηνοτρόφου που έχει 500 ζώα; Αυτά είναι τα ημερήσια έξοδα της κτηνοτροφίας εκτός από τα καύσιμα, εκτός τα οικογενειακά έξοδα. Για έναν μεγάλο κτηνοτρόφο τα ημερήσια έξοδα είναι από 300-500 ευρώ».

Ο κ. Βερυκάκης σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν λάβει μέτρα άμεσα, προειδοποιεί για κατάρρευση της ελληνικής κτηνοτροφίας και στροφή των καταναλωτών σε χαμηλής ποιότητας τρόφιμα:

«Η επιδότηση έχει έναν χαρακτήρα, να ενισχύει τον κτηνοτρόφο για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει φθηνό κρέας, γάλα και τυρί. Αυτή τη στιγμή εάν αυτό επικρατήσει και δεν γυρίσουν τις πληρωμές κανονικά, θα δείτε στην αγορά τυριά στα ράφια, όχι 10% αυξήσεις, αλλά 80% γιατί ο κτηνοτρόφος στην Κρήτη δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτά τα κοστολόγια. Εάν καταρρεύσει η κτηνοτροφία, τα πλαστικά κρέατα και τα τυριά είναι ήδη στα ράφια. Ο κόσμος θα πρέπει να αποφασίσει με τι προϊόντα θα ζήσει απο δω και πέρα. Ο νομός Χανίων μέχρι και πριν 10 μέρες έσφαζε περσινά ρίφια και αρνιά γιατί υπάρχει ο ορεινός όγκος που είναι η κτηνοτροφία. Υπάρχουν μικροί κτηνοτρόφοι με 150 ζώα και υπάρχουν και οι μεγάλοι με 500-700 ζώα. Αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση δεν τους έχει στο χείλος του γκρεμού, ήδη τους έχει πετάξει στον γκρεμό».

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις είπε πως «ο κόσμος ενεργοποιήθηκε από μόνος του. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν συμβούλιο να αναδείξουμε τα προβλήματα των κτηνοτρόφων. Τελευταία στιγμή έβγαλαν ΚΥΑ κατανομής ενώ έχουμε καταθέσει το ΟΣΔΕ και μας αιφνιδιάζει όπως το 2021 με τους νέους αγρότες που είχαν μπει τότε. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ο κοσμος δεν κάνει πίσω. Μπλόκα θα γίνουν και στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο».

Οι αγρότες αποφάσισαν στην γενική τους συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Εργατικό Κέντρο να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αρχής γενομένης την Δ ευτέρα 8 Δεκεμβρίου. με αποκλεισμό της εισόδου του Αεροδρομίου Χανίων.

