Αναμφίβολα, ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε ότι είναι ικανός να κάνει τέτοια άλματα, απειλώντας τον «ανίκητο» Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, λίγο πριν την πρώτη μεγάλη φετινή μάχη με τον Ντουπλάντις, έκανε ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση, αυτή τη φορά στο Ρουέν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με άνεση τα 6.06.μ. και κατέκτησε την πρώτη θέση, ενώ δοκίμασε τρεις φορές να κάνει ένα νέο τρομερό ρεκόρ, να περάσει δηλαδή τα 6.20μ.

Οι δύο πρώτες προσπάθειες του «Μανόλο» ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικές και από ατυχία δεν έριξε τον πήχη.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα στο Ρουέν, ο Σόντρε Γκούτορμσεν ξεπέρασε τον εαυτό του δύο φορές, καθώς κατάφερε να πηδήξει αρχικά για πρώτη φορά 6.00μ. και στη συνέχεια κατάφερε να περάσει και τα 6.06μ. με την τρίτη προσπάθεια, κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον Καραλή, ο οποίος δεν είχε κανένα άκυρο άλμα.