Στην ουσία, ο δεσμός ανθρώπου και σκύλου φωτίζει κάτι βαθύτερο για τις ανθρώπινες σχέσεις: την έντονη ανάγκη για σταθερή, μη αξιολογική παρουσία.

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι ο δεσμός μεταξύ ενός ανθρώπου και του σκύλου που ζει μαζί του – ακόμη και κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι – δεν είναι απλώς συγκρίσιμος με τις ανθρώπινες σχέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται πιο σταθερός. Ο λόγος δεν είναι ότι ο σκύλος «αγαπά περισσότερο», αλλά ότι η σχέση αυτή δεν λειτουργεί με τους ίδιους όρους που συχνά χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις: ο σκύλος δεν αποσύρει την αγάπη του ως τιμωρία, δεν κρατά συναισθηματικό «λογαριασμό» και δεν θέτει την εγγύτητα υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το geediting, μια χαρακτηριστική ιστορία που συχνά αναφέρεται σε σχετικές συζητήσεις αφορά μια σύμβουλο διοίκησης 56 ετών, η οποία μετά από έναν χωρισμό συνειδητοποίησε κάτι που την αιφνιδίασε. Το πιο δύσκολο κομμάτι της πρώτης εβδομάδας δεν ήταν το άδειο κρεβάτι, αλλά το γεγονός ότι ο σκύλος της συνέχισε να συμπεριφέρεται ακριβώς όπως πριν: κοιμόταν στο ίδιο σημείο και την ξυπνούσε την ίδια ώρα. «Τίποτα δεν άλλαξε για εκείνον», είπε. «Και τότε κατάλαβα ότι αυτή ήταν η μόνη σχέση στη ζωή μου όπου τίποτα δεν χρειαζόταν να αλλάξει».

Η παρατήρηση αυτή αντανακλά ένα ευρύτερο μοτίβο που αναγνωρίζουν αρκετοί ερευνητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Όταν οι άνθρωποι αξιολογούν τον σκύλο τους πιο θετικά από άλλες σχέσεις

Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι αξιολογούν τη σχέση τους με τον σκύλο τους ως πιο ικανοποιητική από τις περισσότερες ανθρώπινες σχέσεις τους. Συχνά οι σκύλοι βαθμολογούνται υψηλότερα από φίλους ή μέλη της ευρύτερης οικογένειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τους συντρόφους. Η μόνη σχέση που εμφανίζεται σταθερά πιο ισχυρή είναι εκείνη με τα παιδιά.

Αρχικά, αυτό το εύρημα αποδίδεται συχνά στην ανθρωπομορφοποίηση των ζώων – την τάση δηλαδή των ανθρώπων να προβάλλουν ανθρώπινα συναισθήματα στα κατοικίδιά τους. Ωστόσο, η ψυχολογική εξήγηση φαίνεται να είναι πιο σύνθετη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το στοιχείο που καθορίζει την αίσθηση σταθερότητας σε έναν δεσμό δεν είναι τόσο η ένταση της αγάπης όσο η απουσία όρων σε αυτή. Οι σκύλοι, από τη φύση τους, προσφέρουν μια μορφή θετικής αποδοχής που δεν εξαρτάται από τη διάθεση, την απόδοση ή τις συγκρούσεις της προηγούμενης ημέρας.

Η «οικονομία» της ανθρώπινης εγγύτητας

Στις περισσότερες μακροχρόνιες ανθρώπινες σχέσεις, η εγγύτητα σταδιακά γίνεται υπό όρους. Οι άνθρωποι μαθαίνουν – συχνά ασυνείδητα – ποια στοιχεία του εαυτού τους προκαλούν αποδοχή και ποια οδηγούν σε απόσταση.

Με τον χρόνο δημιουργείται μια λεπτή, σχεδόν αόρατη διαπραγμάτευση. Ποιος έκανε την τελευταία υποχώρηση; Ποιος έδειξε περισσότερη προσοχή; Ποιος ξεκίνησε την επαφή; Αν και σπάνια συζητείται ανοιχτά, αυτή η «καταγραφή» επηρεάζει βαθιά την αίσθηση ασφάλειας μέσα σε μια σχέση.

Οι σκύλοι δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν διαθέτουν τη γνωστική ικανότητα να χρησιμοποιούν την απόσταση ως στρατηγική ή να τιμωρούν με σιωπή. Οι αντιδράσεις τους είναι άμεσες και δεν συνδέονται με υπολογισμούς ή συναισθηματική διαπραγμάτευση. Δεν μεταφέρουν ένα χθεσινό παράπονο στο επόμενο πρωί.

Αυτό κάνει τον δεσμό να επανέρχεται σε μια σταθερή κατάσταση εγγύτητας κάθε φορά.

Τι αποκαλύπτει αυτή η σχέση για τις ανθρώπινες ανάγκες

Η σημασία αυτού του φαινομένου δεν αφορά τόσο τα ζώα όσο την ανθρώπινη ψυχολογία. Όταν κάποιος δηλώνει ότι αισθάνεται πιο άνετα με τον σκύλο του απ’ ό,τι με άλλους ανθρώπους, αυτό συχνά υποδηλώνει ότι οι περισσότερες σχέσεις στη ζωή του συνοδεύονται από μια αίσθηση αξιολόγησης.

Πολλοί άνθρωποι έχουν μάθει από νωρίς ότι η αποδοχή συνδέεται με την απόδοση: να είναι χρήσιμοι, ευχάριστοι ή αποτελεσματικοί. Αυτή η συνθήκη μεταφέρεται και στις ενήλικες σχέσεις. Παρατηρούν συνεχώς τον εαυτό τους, προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και προσπαθούν να διατηρήσουν την αποδοχή των άλλων.

Όταν βρίσκονται με έναν σκύλο, αυτή η διαδικασία σταματά. Η παρουσία του ζώου δεν απαιτεί διαρκή αυτοπαρακολούθηση. Η χαρά της επανένωσης είναι άμεση και απλή: ο άνθρωπος επιστρέφει στο σπίτι και ο σκύλος χαίρεται.

Για πολλούς ανθρώπους, αυτή η απλότητα λειτουργεί ως βαθιά εμπειρία αποδοχής.

Η επίδραση στο νευρικό σύστημα

Η εμπειρία αυτή δεν είναι μόνο συναισθηματική αλλά και φυσιολογική. Σε σχέσεις όπου η αποδοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάθεση ή τις προσδοκίες του άλλου, το νευρικό σύστημα παραμένει σε μια κατάσταση χαμηλής εγρήγορσης. Ο άνθρωπος «σκανάρει» το περιβάλλον, προσπαθώντας να διαβάσει διαθέσεις και σήματα.

Αντίθετα, η παρουσία ενός ζώου που δεν αξιολογεί δημιουργεί διαφορετική βιολογική απόκριση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η επαφή με σκύλους συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, μείωση του καρδιακού ρυθμού και αύξηση της ωκυτοκίνης, της ορμόνης που σχετίζεται με τη σύνδεση και την εμπιστοσύνη.

Με απλά λόγια, το σώμα αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει απειλή ή αξιολόγηση και χαλαρώνει.

Γιατί ο θάνατος ενός σκύλου μπορεί να προκαλέσει τόσο βαθιά θλίψη

Όταν ένας σκύλος πεθαίνει, πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται από την ένταση της θλίψης τους. Συχνά μάλιστα συναντούν και την αμηχανία του κοινωνικού περιβάλλοντος, με σχόλια όπως «ήταν απλώς ένα κατοικίδιο».

Ωστόσο, η ψυχολογία της απώλειας δείχνει ότι η θλίψη είναι απολύτως λογική. Η απώλεια δεν αφορά μόνο το ζώο, αλλά και τη μοναδική μορφή σχέσης που αντιπροσώπευε. Για πολλούς ανθρώπους, ήταν η μοναδική σχέση χωρίς όρους, χωρίς λογαριασμούς και χωρίς φόβο απόσυρσης της αγάπης.

Ταυτόχρονα, χάνεται και μια συγκεκριμένη εκδοχή του εαυτού: η εκδοχή που μπορούσε να υπάρξει χωρίς άμυνες ή αυτοπαρακολούθηση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η απώλεια ενός σκύλου αφήνει συχνά ένα ιδιαίτερο και δύσκολο να καλυφθεί συναισθηματικό κενό.

Στην ουσία, ο δεσμός ανθρώπου και σκύλου φωτίζει κάτι βαθύτερο για τις ανθρώπινες σχέσεις: την έντονη ανάγκη για σταθερή, μη αξιολογική παρουσία. Μια ανάγκη που, παρότι βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχολογίας, δεν ικανοποιείται πάντα εύκολα στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων.