«Απαράδεκτο να κλείνουν τα σχολεία με κάθε αφορμή» ξεσπούν οι γονείς, καταγγέλλοντας τις ανεπαρκείς σχολικές υποδομές που επιβάλλουν το μέτρο για κλειστά σχολεία.

Το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron έφερε ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία σε όλη την Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας για την ασφάλεια των μετακινήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι μπορεί το κύμα κακοκαιρίας και οι άσχημες καιρικές συνθήκες που αναμένονται να οδήγησαν σε αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας για την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη όμως η οδηγία είναι αύριο τα μαθήματα να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ αναμένεται να σταλεί ενημέρωση στις σχολικές διευθύνσεις ώστε να ειδοποιηθεί η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα ότι κρίνεται σκόπιμο να ενεργοποιηθεί η τηλεκπαίδευση και οι μαθητές να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως. Παρά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, είναι υποχρεωτική η τηλεκπαίδευση για όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς κενά.

Οργή των γονέων: «Είναι απαράδεκτο να κλείνουν τα σχολεία με κάθε αφορμή αφού δεν υπάρχουν υποδομές»

Σε δήλωσή του ο Φίλιππος Φλουσκούνης, Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής τονίζει ότι «Αυτό που προέχει αυτή την στιγμή είναι η ασφάλεια των μαθητών.

Θα έπρεπε όμως το 2025 να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για την ασφάλεια των μαθητών ώστε τα σχολεία να μην κλείνουν με την πρώτη βροχή.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν έχει καύσωνα τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχει κλιματισμός, Όταν γίνεται σεισμός τα σχολεία για χρόνια παραμένουν "σεισμόπληκτα" π.χ. στο Αιγάλεω. Όταν βρέχει τα σχολεία κλείνουν γιατί πλημμυρίζουν σχολεία και δρόμοι και οι μαθητές φτιάχνουν γέφυρες με τα θρανία τους για να βγουν από τα πλημμυρισμένα προαύλια.Απαιτούμε εδώ και τώρα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια να ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να μεταφερθούν με ασφάλεια από και προς τα σχολεία τους. Απαιτούμε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα ώστε τα παιδιά μας να μπορούν, χωρίς το εμπόδιο των φυσικών φαινομένων, να βρίσκονται με ασφάλεια στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο.»