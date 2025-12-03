Για την Έλενα Χριστοπούλου κλίθηκε να μιλήσει ο Ορέστης Χαλκιάς.

Στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών μίλησε ο Ορέστης Χαλκιάς, όπου και αναφέρθηκε στον ρόλο του στην ταινία «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων», ενώ απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις για την Έλενα Χριστοπούλου.

Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», στο κάδρο των δηλώσεων βρέθηκε και η δικαστική διαμάχη που έχει η Έλενα Χριστοπούλου με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Σχετικά λοιπόν με τη δικαστική διαμάχη των δύο γυναικών, ο Ορέστης Χαλκιάς, ανέφερε: «Είναι κάτι τελείως προσωπικό δικό τους, εμένα δεν με αγγίζει καθόλου αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει μία γνωριμία τόσων ετών, είναι τόσο μα τόσο σύνθετο που μόνο τελικά η αίθουσα του δικαστηρίου μπορεί να αποδείξει».

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, η οποία αναφέρθηκε στην Έλενα Χριστοπούλου ως «μητέρα». Έτσι ο ηθοποιός δήλωσε πως δεν την αισθάνεται έτσι, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως είναι φροντιστική: «Εγώ δεν τη νιώθω ως μαμά την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι φροντιστική. Η Χριστοπούλου εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή, έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνη, αλλά «μαμά» δεν θα την πω ποτέ, γιατί δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deocr4r0am9t?integrationId=40599y14juihe6ly}