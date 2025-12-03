Για την Ελένη Μενεγάκη κλίθηκε να απαντήσει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε ο κριτικός κινηματογράφου και συνεργάτης της Ελένης Μενεγάκης, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την παρουσιάστρια.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day», Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, φάνηκε φειδωλός σε σχέση με το αν γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκης στην τηλεόραση, ενώ τόνισε πως κανείς δεν είναι αναντικατάστατος στην μικρή οθόνη.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι αναντικατάστατος, καθένας έχει την προσωπικότητά του, έτσι και η Ελένη τη δικιά της», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το αν γνωρίζει κάτι σχετικά με ενδεχόμενη επιστροφή της ίδιας στην τηλεόραση, απάντησε βιαστικά, χωρίς να αφήσει περιθώρια για περαιτέρω ερωτήσεις: «Δεν έχω ιδέα. Είναι μια χαρά, ευχαριστώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deodkdex0p4x?integrationId=40599y14juihe6ly}