Αύξηση τιμών στα γλυκά των Χριστούγεννων και συγκεκριμένα σε κουραμπιέδες και μελομακάρονα σε σχέση με το 2024.

Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν τα παραδοσιακά γλυκά, κουραμπιέδες και μελομακάρονα κάνουν την εμφάνιση τους στις βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων. Ωστόσο οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με ελαφριά αυξημένες τιμές σε σύγκριση με το 2024.

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες παραμένουν τα πιο δημοφιλή την περίοδο των Χριστουγέννων με το μέσο όρο τιμής τους να ανέρχεται για τα μελομακάρονα 13- 20 ευρώ το κιλό και για τους κουραμπιέδες στα 14-21 ευρώ το κιλό.

Μία ακόμη αγαπητή επιλογή, αποτελούν οι δίπλες που η τιμή τους βρίσκεται στα 12-17 ευρώ το κιλό.

Η αύξηση που υπάρχει μπορεί να αποδοθεί και στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, λόγω των τιμών σε βούτυρο, γάλα, μέλι, καρυδιά και αμύγδαλα.

Για τον κόσμο που του αρέσει να πειραματίζεται επιλέγοντας και άλλες παραλλαγές των χριστουγεννιάτικων γλυκών, οι τιμές κινούνται ελαφρώς υψηλότερα, με αποτέλεσμα να απομακρύνουν τους πελάτες και να τους στρέψουν στα πιο παραδοσιακά.

Μια τέτοια παραλλαγή λίγο πιο παιχνιδιάρικη του κλασσικού μελομακάρονου είναι τα Red Velvet, που βρίσκεται στα 19-22 ευρώ το κιλό.

Την ίδια στιγμή τα τσουρέκια Dubai chocolate που είχαν κερδίσει πέρσι τους καταναλωτές φέτος σημείωσαν μεγάλη κάμψη, καθώς αποτελεί ιδιαίτερα ακριβή επιλογή για τον μέσο Έλληνα. Η τιμή του στα 20-23 ευρώ το κιλό.

Παρόλα αυτά είναι μία περίοδος που ο μέσος καταναλωτής κάνει έρευνα τιμών, προκειμένου να βρει την καλύτερη εκδοχή μεταξύ ποιότητας – τιμής. Οι καταστηματάρχες δεν ανησυχούν, αφού έχοντας χρόνια στο χώρο και γνωρίζοντας πως ανταποκρίνεται ο πελάτης υποστηρίζουν ότι μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα είναι που θα λειτουργήσει η αγορά στα επιθυμητά επίπεδα .

