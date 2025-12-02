Συνεχίζεται η διαμάχη για το αν το «Die Hard» αποτελεί χριστουγεννιάτικη ταινία.

Το παραδοσιακό δίλημμα αυτών των ημερών επανέρχεται στην επικαιρότητα. Είναι το «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» χριστουγεννιάτικη ταινία ή όχι;

Κατά την άποψη των Βρετανών, το «Die Hard» δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Σε έρευνα που διεξήγαγε η Βρετανική Επιτροπή Ταξινόμησης Ταινιών (BBFC), το 44% εξέφρασε την άποψη πως το «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Όμως, την ίδια ώρα, το 38% έχει αντίθετη γνώμη και μάλιστα το 5% δήλωσε ότι είναι η αγαπημένη τους χριστουγεννιάτικη ταινία, ενώ το 17% είναι αναποφάσιστοι.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως το 20% είπε ότι το «Μόνος στο σπίτι» είναι η αγαπημένη τους χριστουγεννιάτικη ταινία. Ακολουθεί το «Αγάπη είναι...» με 9%, το «Μια υπέροχη ζωή» (8%) και «Το ξωτικό των Χριστουγέννων» (7%).

Η διαμάχη για το «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» υπάρχει εδώ και χρόνια, διχάζοντας και τους συντελεστές της ταινίας του 1989. Ο σκηνοθέτης του φιλμ, Τζον ΜακΤίρναν, έχει πει πως δεν ήταν αυτός ο στόχος του, αλλά χάρηκε που «μετατράπηκε σε χριστουγεννιάτικη ταινία». Από την άλλη, ο Μπρους Γουίλις είχε δηλώσει το 2018, αστειευόμενος «Το “Die Hard” δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία, είναι μια ταινία του Μπρους Γουίλις».

Για κάποιους, το γεγονός ότι η ιστορία του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» εκτυλίσσεται την παραμονή των Χριστουγέννων αρκεί για να της δώσουν τον «εορταστικό» χαρακτηρισμό, παρότι πρόκειται για ταινία δράσης.

Όταν ρωτήθηκαν για τα χαρακτηριστικά της τέλειας χριστουγεννιάτικης ταινίας στην έρευνα του BBFC το 33% απάντησε «μια συγκινητική ιστορία», το 15% είπαν να είναι «φιλική προς την οικογένεια» και το 13% να έχει χιούμορ. Μόλις το 2% αναζητούν κάτι που θα τους κάνει να δακρύσουν.

