Σύμφωνα με ψηφοφορία του Empire.

Αποκαλύφθηκαν οι 100 κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών σύμφωνα με τους αναγνώστες του Empire.

To περιοδικό συνέλεξε 3.000 απαντήσεις από αναγνώστες οι οποίες αφορούσαν ταινίες που τους έχουν «παρηγορήσει, προκαλέσει, διασκεδάσει και εμπνεύσει» περισσότερο και «πάνω απ' όλα, σας έκαναν και συνεχίζουν να σας κάνουν να νιώθετε κάτι».

Ρίχνοντας μια ματιά στην πρώτη, κορυφαία δεκάδα, δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε.



Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού του 2001, η πρώτη ταινία της επικής -και αναμφίβολα επιδραστικής- τριλογίας του Πίτερ Τζάκσον. Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού περιγράφηκε από το Empire ως «ένα θαύμα αφήγησης, ένα κατόρθωμα κινηματογράφησης το οποίο εξακολουθεί να είναι ένα χρυσό πρότυπο για τις κινηματογραφικές εμπειρίες», ενώ το χαρακτηρίζει ως «το πιο τέλειο» από την τριλογία.

Οι συνέχειες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Η Επιστροφή του Βασιλιά και Οι Δύο Πύργοι, καταλαμβάνουν την 27η και την 34η θέση, αντίστοιχα.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το Star Wars: The Empire Strikes Back του 1980, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η πρώτη ταινία Ο Νονός του 1972,

Τη λίστα με τις 10 κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών συμπληρώνουν οι: Ο Σκοτεινός Ιππότης (2008) του Κρίστοφερ Νόλαν, Τα Σαγόνια του Καρχαρία και Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο, κ.ά.

Στη λίστα συμπεριλήφθηκαν επίσης ταινίες της τελευταίας δεκαετίας όπως το Mad Max: Fury Road, το Blade Runner 2049, το Moonlight, το Get Out, το La La Land, το Spider-Man: Into The Spider-Verse, το Thor: Ragnarok, το Paddington 2, κ.ά.

Πέρυσι, το Rotten Tomatoes κυκλοφόρησε τη δική του λίστα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, με βάση τις βαθμολογίες του Tomatometer και τις βαθμολογίες κοινού, με το L.A. Confidential να βρίσκεται στην κορυφή της ψηφοφορίας και να ακολουθούν Ο Νονός και η Καζαμπλάνκα.





{https://youtu.be/1NHx-BAdsCI?si=UvlCS0bJ10US5en4}

Δείτε τη λίστα με τις 10 πρώτες ταινίες





The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001) Star Wars: The Empire Strikes Back (1980) The Godfather (1972) The Dark Knight (2008) The Shawshank Redemption (1994) Jaws (1975) Pulp Fiction (1994) Avengers Infinity War (2018) Raiders Of The Lost Ark (1981) Goodfellas (1990)

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα με τις 100 κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών.