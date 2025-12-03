Εκτός από την ενημέρωση για τα κλειστά σχολεία ο δήμος παρέχει και συστάσεις στους πολίτες για την επικείμενη κακοκαιρία.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων ενημερώνει πως λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακίνωσή του «μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ανακοινώνει τα εξής:

- Για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού) θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 4/12/2025.

Ο Δήμος συστήνει στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς την παροχή απομακρυσμένης διδασκαλίας μέσω σύγχρονων μέσων, όπως προβλέπεται αντιστοίχως από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία».



Επίσης ο δήμος απρέχει και συστάσεις προς τους δημότες:

«Λόγω της έντασης των φαινομένων, συστήνουμε σε όλους τους πολίτες:

- Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

- Να αποφεύγουν διελεύσεις από ρέματα, χείμαρρους ή σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση υδάτων.

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα στους υπαίθριους χώρους των κατοικιών τους.

- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τις ενημερώσεις του Δήμου.

- Να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θάλασσα ή παράκτιες περιοχές, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που κατά περιοχές θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ.



Σημειώνει ακόμα πως «η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα παρακολουθείται συνεχώς από τον Δήμο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση, ώστε να αποφασιστεί εάν θα ισχύσει ανάλογη απόφαση και για την Παρασκευή 5/12/2025. Παρακαλούμε για την προσοχή και συνεργασία όλων. Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων βρίσκεται σε ετοιμότητα και θα εκδώσει κάθε νεότερη ενημέρωση άμεσα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1268706128632218&id=100064785276598&rdid=5TQ5MfFngfGqJyEN}