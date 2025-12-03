Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες της κακοκαιρίας, η πρόγνωση Κολυδά για την πορεία των φαινομένων και τις περιοχές που θα «σφυροκοπηθούν» από καταιγίδες.

Το επόμενο 48ωρο η χώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας κακοκαιρίας με ιδιαίτερα ισχυρά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τις περιοχές που θα βρεθούν σε κλοιό επίμονων κατά τόπους ισχυρών βροχών, καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ανέμων. Όπως επισημαίνεται τα επικείμενα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς τόνισε ότι το κύμα της κακοκαιρίας ξεκινά από την Πέμπτη 4 και θα διατηρηθεί έως και το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα ανέφερε ότι «Tα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα. Αττική, Πιερία, Ανατολική Πελοπόννησος, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα είναι στην «καρδιά» αυτής της καιρικής διαταραχής οπότε και συνιστάται προσοχή το επόμενο διήμερο. Από το πρωί του Σάββατου τα φαινόμενα μπαίνουν σε τροχιά αποδρομής καθώς θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν.»

Όπως ανέφερε «η εικόνα που δίνουν τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχής δείχνει πως η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένου υετού έως και το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ICON και ECMWF καταγράφουν καθαρή ενίσχυση του υετού στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, στα ανατολικά προσήνεμα της ηπειρωτικής χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία – Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κάρπαθο, Ρόδο και Κυκλάδες. Δευτερευόντως επηρεάζεται και η Κρήτη, με αξιόλογες ποσότητες κυρίως στα δυτικά».

Δείτε τους χάρτες

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Πέμπτη προβλέπεται κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας) , τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) , την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) ,την Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα) την Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα) στις Κυκλάδες, την Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα) , τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Προειδοποίηση για «διπλό» χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική

Το πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι διπλό από την Αττική. Πιο στρωτές βροχές την Πέμπτη (όπου δεν αποκλείονται και καταιγίδες συμφωνα με τον χάρτη που ακολουθεί ) , ενω εντονότερα φαινόμενα θα εχουμε κοντά στα μεσάνυχτα εως και το πρωί της Παρασκευής. Μεγάλη προσοχή κυρίως στα νότια και ανατολικά της Αττικής .

ΥΕΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Την Παρασκευή ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής, της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Χάρτης Ηλεκτρικών Εκκενώσεων Παρασκευής

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

ΥΕΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

Το Σάββατο στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

{https://www.youtube.com/watch?v=BSoyQDC9k_A}

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Μάλιστα σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος τουτ STAR δίνει αναλυτική προοπτική των έντονων καιρικών φαινομένων που θα συνοδεύουν τη νέα κακοκαιρία.

{https://x.com/KolydasT/status/1996232178112287164}