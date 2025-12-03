Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Spotify, ο Bad Bunny είναι ο κορυφαίος καλλιτέχνης για το 2025.

Η εορταστική περίοδος έφτασε, και μαζί της ένα δώρο για τους λάτρεις των αριθμών και της μουσικής. Το Spotify Wrapped μόλις ανακοινώθηκε, αναδεικνύοντας τον Bad Bunny τον κορυφαίο καλλιτέχνη με τις περισσότερες αναπαραγωγές παγκοσμίως, για τέταρτη φορά, εκθρονίζοντας την Taylor Swift.

Σήμερα, Τετάρτη 3/12, ο γίγαντας του streaming παρουσίασε την ετήσια ανασκόπησή του σχετικά με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που ακούσαμε περισσότερο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το Spotify Wrapped αντλεί στοιχεία από την 1η Ιανουαρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Πουερτορικανός σταρ Bad Bunny αναδείχτηκε ως ο κορυφαίος καλλιτέχνης παγκοσμίως για το 2025, με πάνω από 19,8 δισεκατομμύρια streams. Σημειώνεται ότι ο Bad Bunny βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή το 2020 και κράτησε τον πολυπόθητο τίτλο για τρία συνεχόμενα χρόνια. Τις χρονιές 2023-2024 έχασε την πρωτοκαθεδρία από την Swift, ωστόσο φέτος επέστρεψε δριμύτερος και πάλι στην πρώτη θέση.

Στις ΗΠΑ, η λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα streaming είναι κάπως παρόμοια: Εκεί, η Swift προηγείται και ακολουθούν οι: Drake, Morgan Wallen και Kendrick Lamar. Ο Bad Bunny βρίσκεται στην πέμπτη θέση.





Κορυφαίο άλμπουμ και τραγούδι για το 2025

Το άλμπουμ με τις περισσότερες μεταδόσεις παγκοσμίως ήταν, φυσικά, το Debí Tirar Más Fotos του Bad Bunny και ακολουθεί το σάουντρακ του KPop Demon Hunters καθώς και τρεις κυκλοφορίες του 2024: το Hit Me Hard and Soft της Billie Eilish, το SOS Deluxe: LANA της SZA και το Short n' Sweet της Sabrina Carpenter.



Παράλληλα, το τραγούδι που «στριμάραμε» περισσότερο το 2025 είναι η συνεργασία του Bruno Mars και της Lady Gaga, Die with a Smile, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,7 δισεκατομμύριο μεταδόσεις. Ακολοθούν τα: Birds of a Feather της Eilish, APT. των Mars και Rosé, Ordinary του Alex Warren και το DtMF. του Bad Bunny.

{https://youtu.be/kPa7bsKwL-c?si=0LnYyfHPUHo5bIOK}

Nέα χαρακτηριστικά

Όπως κάθε χρόνο, υπάρχουν μερικά νέα χαρακτηριστικά. Αυτά περιλαμβάνουν την εισαγωγή των Top Albums, ενός πίνακα κατάταξης θαυμαστών, μιας λειτουργίας Listening Age που συγκρίνει τις συνήθειες streaming ενός χρήστη με αυτές της αντίστοιχης ηλικιακής του ομάδας και πολλά άλλα.

Άλλα χαρακτηριστικά που ανανεώθηκαν το 2025 περιλαμβάνουν τα Top Songs, τα οποία πλέον θα επιτρέπουν στους χρήστες να δουν πόσες φορές έπαιξαν τα 100 κορυφαία κομμάτια τους, και ένα Top Song Quiz.

Το Spotify είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming από όλες — αντιπροσωπεύοντας περίπου το 31% του συνολικού μεριδίου αγοράς — με 713 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και 281 εκατομμύρια συνδρομητές σε περισσότερες από 180 αγορές.

Οι χρήστες του Spotify μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στους κορυφαίους καλλιτέχνες, τραγούδια, είδη μουσικής, άλμπουμ και podcast τους και να ανακαλύψουν ποιοι καλλιτέχνες σημείωσαν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην πλατφόρμα.